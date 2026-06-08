Oficjalna piłka mistrzostw świata 2026. Oto Trionda

Mistrzostwa świata zbliżają się już wielkimi krokami. Podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku piłkarze będą rozgrywać mecze specjalnie zaprojektowaną piłką.

Anatoliy Cherkasov / Alamy Na zdjęciu: Trionda

Trionda – oficjalna piłka mundialu 2026

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się już w czwartek, 11 czerwca. Spotkanie otwarcia turnieju zostanie rozegrane pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki, a pierwszy gwizdek na Estadio Banorte zaplanowano na godzinę 21:00.

To będzie turniej wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy w historii mundial zostanie rozegrany w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W gronie faworytów do końcowego triumfu tradycyjnie wymienia się Hiszpanię, Francję, Anglię oraz Brazylię.

Cztery lata temu w Katarze triumfowała Argentyna, która pokonała Francję w serii rzutów karnych . FIFA zaprezentowała oficjalną piłkę mundialu Triondę. Nazwa wywodząca się z języka hiszpańskiego oznacza „trzy fale” i symbolicznie odnosi się do trzech państw-gospodarzy turnieju.

Piłka wyróżnia się nowoczesnym designem w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim, które nawiązują odpowiednio do barw Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla FIFA, projekt nie tylko odzwierciedla charakter turnieju, ale także stanowi symbol jedności trzech futbolowych kultur, które po raz pierwszy wspólnie organizują mistrzostwa świata.

Vancouver's most iconic landmark to undergo a stunning transformation 😍



As the city prepares for the @FIFAWorldCup, a giant 360-degree recreation of the adidas Trionda – “The Beautiful Dome” – will be installed at Science World, with the final reveal anticipated for early June. — FIFA (@FIFAcom) May 6, 2026

Mundial potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, a wielki finał zostanie rozegrany na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.