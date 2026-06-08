Oficjalna piłka mistrzostw świata 2026. Oto Trionda

13:47, 8. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa świata zbliżają się już wielkimi krokami. Podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku piłkarze będą rozgrywać mecze specjalnie zaprojektowaną piłką.

Trionda
Obserwuj nas w
Anatoliy Cherkasov / Alamy Na zdjęciu: Trionda

Trionda – oficjalna piłka mundialu 2026

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się już w czwartek, 11 czerwca. Spotkanie otwarcia turnieju zostanie rozegrane pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki, a pierwszy gwizdek na Estadio Banorte zaplanowano na godzinę 21:00.

To będzie turniej wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy w historii mundial zostanie rozegrany w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W gronie faworytów do końcowego triumfu tradycyjnie wymienia się Hiszpanię, Francję, Anglię oraz Brazylię.

Cztery lata temu w Katarze triumfowała Argentyna, która pokonała Francję w serii rzutów karnych . FIFA zaprezentowała oficjalną piłkę mundialu Triondę. Nazwa wywodząca się z języka hiszpańskiego oznacza „trzy fale” i symbolicznie odnosi się do trzech państw-gospodarzy turnieju.

Piłka wyróżnia się nowoczesnym designem w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim, które nawiązują odpowiednio do barw Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla FIFA, projekt nie tylko odzwierciedla charakter turnieju, ale także stanowi symbol jedności trzech futbolowych kultur, które po raz pierwszy wspólnie organizują mistrzostwa świata.

Mundial potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, a wielki finał zostanie rozegrany na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości