Oficjalne maskotki mundialu 2026. Oto ich imiona i znaczenie

Maple, Clutch i Zayu - tak nazywają się oficjalne maskotki Mistrzostw Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oto ukryte znaczenie ich imion.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Maple, Clutch i Zayu - maskotki na mundial 2026

Maple, Clutch i Zayu – maskotki Mistrzostw Świata 2026

Mistrzostwa Świata 2026 będą wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy w historii w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn narodowych. Co więcej, pierwszy raz mundial odbędzie się w trzech państwach: USA, Kanada i Meksyk. Emocje związane z imprezą czterolecia rozpoczną się 11 czerwca na Estadio Azteca w Mexico City, a zakończą 19 lipca w stanie New Jersey na MetLife Stadium.

W tamtym roku FIFA zaprezentowała oficjalne maskotki mundialu 2026. Wyjaśniamy, skąd wzięły się ich imiona i znaczenie. Każdy z gospodarzy ma dedykowaną maskotkę: Maple the Moose (Łoś Maple), Clutch the Bald Eagle (Bielik Clutch) i Zayu the Jaguar (Jaguar Zayu).

Maple the Moose, czyli oficjalna maskotka Mistrzostw Świata 2026 reprezentująca Kanadę. Łoś Maple to miłośnik streetwearu, artysta i bramkarz. Jest kreatywny i wytrwały oraz znany ze spektakularnych interwencji oraz charakteru przywódcy.

Clutch the Bald Eagle jest spragniony przygód. Nieustraszony i inspirujący. Bielik Clutch przewodzi, dając przykład innym, będąc pomocnikiem na boisku, jednoczy ludzi wszędzie, gdzie się znajduje. Zaraża pasją i radością z gry.

Zayu the Jaguar to uosobienie dziedzictwa i żywiołowego ducha Meksyku. Jaguar Zayu to imię inspirowane jednością, siłą i radością. Na boisku jest napastnikiem budzącym strach u obrońców, dzięki pomysłowości i zwinności. Celebruje meksykańską kulturę, jednocząc ludzi.

– Odzwierciedlają kulturę, dziedzictwo i ducha swoich krajów. Wszystkie razem symbolizują jedność, różnorodność i miłość do piłki – informowała FIFA podczas oficjalnej prezentacji maskotek na Mistrzostwa Świata 2026.