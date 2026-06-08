Borussia Dortmund może stracić gwiazdę. Konkretne zainteresowanie z Premier League

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Aston Villa poluje na Serhou Guirassy’ego

Borussia Dortmund zakończyła sezon na drugim miejscu w tabeli 1. Bundesligi. Działacze w klubie nie brakuje świadomości, że kadra wymaga dalszych wzmocnień, jeśli zespół Niko Kovaca ma realnie walczyć o najwyższe cele w Niemczech oraz w Lidze Mistrzów.

Po zakończeniu rozgrywek z Signal Iduna Park odeszli m.in. Julian Brandt, Niklas Sule oraz Salih Ozcan. Kolejnym zawodnikiem, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, jest Serhou Guirassy. Napastnik Borussii wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Jak ujawnia „Bild”, szczególnie aktywna w sprawie Guirassy’ego jest Aston Villa, która przygotowuje się do gry w Lidze Mistrzów i planuje wzmocnić ofensywę przed wymagającą kampanią. Napastnik od dłuższego czasu łączony jest z odejściem z BVB.

Nie jest jednak pewne, czy 30-letni napastnik byłby zainteresowany przeprowadzką do Premier League. Równie istotną kwestią pozostaje potencjalna kwota transferu oraz to, czy Aston Villa zdecyduje się spełnić oczekiwania finansowe niemieckiego klubu.

Mimo pewnych wahań formy w trakcie sezonu, Guirassy zakończył rozgrywki z bardzo dobrym dorobkiem 17 bramek w 33 meczach. Zainteresowanie zawodnikiem wykazuje również Fenerbahce. Z kolei ewentualny transfer do Arabii Saudyjskiej jest obecnie mało prawdopodobny. Gwinejski snajper ma ważny kontrakt z niemieckim klubem do czerwca 2028 roku.