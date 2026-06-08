Kadra Czech na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Czech na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Miroslava Koubeka, listę powołanych oraz terminarz meczów reprezentacji Czech w grupie A.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Kadra Czech na mundial 2026

Reprezentacja Czech podała ostateczny skład na Mistrzostwa Świata 2026. Selekcjoner Miroslav Koubek powołał 26 zawodników. Kadra została opublikowana 31 maja.

Bramkarze: Lukas Hornicek (Braga), Jan Koutny (Sigma Ołomuniec), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Obrońcy: David Douděra (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Vladimir Coufal (Hoffenheim), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

Pomocnicy: Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Cerv (VIktoria Pilzno), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Pilzno), Tomáš Souček (West Ham)

Napastnicy: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Slavia Praga), Patrick Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Pilzno), Denis Višinský (Viktoria Pilzno)

Selekcjoner: Miroslav Koubek

Z kim zagrają Czechy w grupie MŚ 2026?

Czechy w losowaniu trafiły do grupy A. Na start zmierzą się z Koreą Południową. Kolejnym meczem naszych południowych sąsiadów będzie starcie z Republiką Południowej Afryki. Na sam koniec zagrają z jednym z gospodarzy turnieju, czyli reprezentacją Meksyku.

Terminarz reprezentacji Czech w grupie A:

12 czerwca 2026, godz. 04:00 – Korea Południowa – Czechy (Guadalajara)

18 czerwca 2026, godz. 18:00 – Czechy – Republika Południowej Afryki (Atlanta)

25 czerwca 2026, godz. 03:00 – Czechy – Meksyk (Mexico City)

Podopieczni Miroslava Koubka każdy z trzech spotkań w fazie grupowej zagrają w innym mieście. Z Koreą Południową zmierzą się w Guadalajara. Z Meksykiem zmierzą się oczywiście w stolicy, czyli Mexico City. Natomiast mecz z RPA rozegrają w Atlancie w USA.