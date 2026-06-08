Kadra Kanady na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Kadra Kanady na mundial 2026

Reprezentacja Kanady to jeden ze współgospodarzy Mistrzostw Świata 2026. Selekcjoner Jesse Marsch wybrał 26 piłkarzy, którzy będą reprezentować kraj na mundialu. Ostateczne powołania ogłoszono w piątek (29 maja).

Bramkarze: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley)

Obrońcy: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Monachium), Luc De Fougerolles (FCV Dender), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

Pomocnicy: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC)

Napastnicy: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union SG), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Selekcjoner: Jesse Marsch

Z kim gra Kanada w grupie MŚ 2026?

Kanada jako jeden z trzech gospodarzy została rozstawiona w losowaniu i zagra w grupie B. Mecz otwarcia odbędzie się (12 czerwca), a ich przeciwnikiem będzie Bośnia i Hercegowina. Pierwsze starcie zostanie rozegrane w Toronto. Następne dwa spotkania odbędą się w Vancouver. Rywalami będą kolejno Katar (19 czerwca) oraz Szwajcaria (24 czerwca).

Terminarz reprezentacji Kanady w grupie B: