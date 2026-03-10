Niespodziewane wieści z Brazylii. Neymar może odegrać ważną rolę

Reprezentacja Brazylii tradycyjnie przystąpi do MŚ w piłce nożnej 2026 jako jeden z kandydatów do końcowego triumfu. Tymczasem ciekawe wieści przekazało TNT Sports.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar znalazł się we wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii

Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej na mundialu w Ameryce Północnej będzie rywalizować o awans do fazy pucharowej turnieju w grupie C. Jej rywalami będą takie ekipy jak: Maroko, Haiti czy Szkocja Tymczasem w najbliższym czasie Canarinhos czekają ciekawe spotkania kontrolne. Interesujące doniesienia na temat drużyny przekazało TNT Sports.

Źródło podało, że we wstępnej kadrze reprezentacja Brazylii w piłce nożnej na mundial znalazł się Neymar. Doświadczony zawodnik miał zyskać zaufanie selekcjonera Carlo Ancelottiego. Niemniej wszystko finalnie ma zależeć od tego, czy piłkarz będzie w dobrej dyspozycji.

Neymar jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej Santosu. W trakcie swojej kariery w ekipie z Sao Paulo piłkarz rozegrał 256 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 149 bramek i zaliczając 71 asyst. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie około 10 milionów euro.

W najbliższym czasie Canarinhos zmierzą się w meczach kontrolnych kolejno z Francją oraz Chorwacją Reprezentacja Brazylii z Tricolore zagra już 26 marca. Tymczasem starcie z ekipą z Bałkanów odbędzie się 1 kwietnia.

Canarinhos przystąpią do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jako zespół, który chce wygrać po raz szósty w historii tego typu turniej. Na mundialu zagrają po raz 23.