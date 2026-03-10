Niespodziewane wieści z Brazylii. Neymar może odegrać ważną rolę

14:41, 10. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TNT Sports

Reprezentacja Brazylii tradycyjnie przystąpi do MŚ w piłce nożnej 2026 jako jeden z kandydatów do końcowego triumfu. Tymczasem ciekawe wieści przekazało TNT Sports.

Neymar
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar znalazł się we wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii

Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej na mundialu w Ameryce Północnej będzie rywalizować o awans do fazy pucharowej turnieju w grupie C. Jej rywalami będą takie ekipy jak: Maroko, Haiti czy Szkocja Tymczasem w najbliższym czasie Canarinhos czekają ciekawe spotkania kontrolne. Interesujące doniesienia na temat drużyny przekazało TNT Sports.

Źródło podało, że we wstępnej kadrze reprezentacja Brazylii w piłce nożnej na mundial znalazł się Neymar. Doświadczony zawodnik miał zyskać zaufanie selekcjonera Carlo Ancelottiego. Niemniej wszystko finalnie ma zależeć od tego, czy piłkarz będzie w dobrej dyspozycji.

Neymar jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej Santosu. W trakcie swojej kariery w ekipie z Sao Paulo piłkarz rozegrał 256 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 149 bramek i zaliczając 71 asyst. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie około 10 milionów euro.

W najbliższym czasie Canarinhos zmierzą się w meczach kontrolnych kolejno z Francją oraz Chorwacją Reprezentacja Brazylii z Tricolore zagra już 26 marca. Tymczasem starcie z ekipą z Bałkanów odbędzie się 1 kwietnia.

Canarinhos przystąpią do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jako zespół, który chce wygrać po raz szósty w historii tego typu turniej. Na mundialu zagrają po raz 23.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź