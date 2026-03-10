Infantino ujawnił liczby przed MŚ 2026. Skala zainteresowania zaskakuje

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 już za kilka miesięcy odbędą się w Ameryce Północnej. O zbliżającej się imprezie wypowiedział się prezydent FIFA – Gianni Infantino.

Gianni Infantino o zbliżającym się mundialu

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 zapowiadają się w tym roku bardzo ciekawie. Obrońcą tytułu będzie reprezentacja Argentyny. Tymczasem interesującymi stwierdzeniami na temat turnieju w Ameryce Północnej podzielił się prezydent FIFA.

– Mistrzostwa świata będą fantastyczne, fenomenalne. Emocje w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie są bezprecedensowe. W ciągu czterech tygodni otrzymaliśmy ponad 500 milionów próśb o bilety. To niesamowite. Mamy prawie siedem milionów biletów, ale 500 milionów próśb to liczba bezprecedensowa w historii FIFA i każdej innej organizacji. Na 77 ze 104 meczów złożono ponad milion próśb, a na pozostałe jest mniej więcej tyle samo. Rezerwujemy bilety na turniej i na ostatnie dni. Każdy stadion będzie pełny – to będzie prawdziwe święto – przekonywał Gianni Infantino cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”.

– Kiedy ludzie mówili, że piłka nożna, czy raczej „soccer”, jak się ją nazywa, nie była zbyt popularna w Stanach Zjednoczonych, to się zmieniło. To będzie sukces. To będą pierwsze mistrzostwa świata z udziałem 48 drużyn, 104 meczów, 16 miast i trzech krajów… Stoimy u progu czegoś ogromnego. To coś więcej niż turniej, coś więcej niż zawody sportowe – to wydarzenie społeczne, które sprawi, że cały świat zatrzyma się i popatrzy – dodał szwajcarski działacz włoskiego pochodzenia.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

