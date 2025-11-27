Szokujące ceny i gigantyczne zainteresowanie. FIFA ujawniła dane o mundialu 2026

Dwa miliony biletów na mundial znalazło właścicieli
Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą 23. tego typu turniejem w historii. Impreza zacznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Mecze będą rozgrywane w 16 miastach w Ameryce Północnej. FIFA natomiast przekazała wiadomość na temat liczby sprzedanych biletów, o czym można przeczytać w materiale na profilu DW Sports. na platformie X.
Jak na razie właścicieli znalazło już dwa miliony biletów. Już wcześniej pojawiły się natomiast informacje, że wejściówki na poszczególne spotkania są w cenach od 60 do 6730 dolarów.
W przyszłorocznym turnieju weźmie udział po raz pierwszy w historii 48 reprezentacji narodowych. Oprócz czołowych ekip, takich jak Argentyna, Brazylia, Portugalia czy Hiszpania, rywalizować będą też między innymi Curaçao, Jordania czy Uzbekistan.
Aktualnie obrońcą mistrzostwa świata jest reprezentacja Argentyny. W trakcie mundialu w 2022 roku ekipa Lionela Scaloniego pokonała Francję. W normalnym czasie gry i po dogrywce padł wynik 3:3. Z kolei w konkursie rzutów karnych ekipa z Ameryki Południowej wygrała 4:2.
Losowanie grup odbędzie się natomiast 5 grudnia. 48 drużyn będzie podzielonych na cztery koszyki po 12 ekip. W pierwszym koszyku znajdzie się miejsce dla trzech gospodarzy turnieju i dziewięciu najlepszych drużyn z listopadowego rankingu FIFA. Kolejne koszyki składać się będą z pozostałych drużyn zgodnie z rankingiem.
W kontekście mundialu w późniejszym czasie znanych będzie czterech zwycięzców baraży o awans na mistrzostwa świata z Europy i dwóch zwycięzców play-offów międzykonferencyjnych.
