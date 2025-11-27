Szokujące ceny i gigantyczne zainteresowanie. FIFA ujawniła dane o mundialu 2026

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zapowiadają się ciekawie. Gospodarzami turnieju będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. FIFA natomiast przekazała wieści o sprzedanych biletach.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłka na mundial 2026

Dwa miliony biletów na mundial znalazło właścicieli

Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą 23. tego typu turniejem w historii. Impreza zacznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Mecze będą rozgrywane w 16 miastach w Ameryce Północnej. FIFA natomiast przekazała wiadomość na temat liczby sprzedanych biletów, o czym można przeczytać w materiale na profilu DW Sports. na platformie X.

Jak na razie właścicieli znalazło już dwa miliony biletów. Już wcześniej pojawiły się natomiast informacje, że wejściówki na poszczególne spotkania są w cenach od 60 do 6730 dolarów.

FIFA says nearly two million tickets are already gone — even though prices are several times higher than at past World Cups and no fixtures have been announced yet. pic.twitter.com/iSxCBZjALI — DW Sports (@dw_sports) November 27, 2025

W przyszłorocznym turnieju weźmie udział po raz pierwszy w historii 48 reprezentacji narodowych. Oprócz czołowych ekip, takich jak Argentyna, Brazylia, Portugalia czy Hiszpania, rywalizować będą też między innymi Curaçao, Jordania czy Uzbekistan.

Aktualnie obrońcą mistrzostwa świata jest reprezentacja Argentyny. W trakcie mundialu w 2022 roku ekipa Lionela Scaloniego pokonała Francję. W normalnym czasie gry i po dogrywce padł wynik 3:3. Z kolei w konkursie rzutów karnych ekipa z Ameryki Południowej wygrała 4:2.

Losowanie grup odbędzie się natomiast 5 grudnia. 48 drużyn będzie podzielonych na cztery koszyki po 12 ekip. W pierwszym koszyku znajdzie się miejsce dla trzech gospodarzy turnieju i dziewięciu najlepszych drużyn z listopadowego rankingu FIFA. Kolejne koszyki składać się będą z pozostałych drużyn zgodnie z rankingiem.

W kontekście mundialu w późniejszym czasie znanych będzie czterech zwycięzców baraży o awans na mistrzostwa świata z Europy i dwóch zwycięzców play-offów międzykonferencyjnych.

