Zieliński trafił w Lidze Mistrzów i wskazał bolesny problem Interu

Piotr Zieliński strzelił gola w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt. Finalnie jednak nic to nie dało Interowi Mediolan. Po meczu piłkarz zabrał głos.

Piotr Zieliński o spotkaniu Atletico – Inter

Piotr Zieliński był w środowym spotkaniu Interu Mediolan z Atletico Madryt na Wanda Metropolitano jedną z najlepszych postaci w ekipie z Serie A. Reprezentant Polski zdobył nawet bramkę po zmianie stron. Finalnie nie dała ona jednak Nerazzurrim nawet jednego oczka. Ekipa z La Liga okazała się lepsza (2:1). Piłkarz podzielił się natomiast swoimi przemyśleniami na temat rywalizacji.

– Myślę, że obie drużyny chciały wygrać. Po to gra się w piłkę. Na pewno stworzyliśmy sporo sytuacji, ale trzeba było je lepiej wykorzystać. Niestety się nie udało, ale podniesiemy się, bo jesteśmy mocnym zespołem i mamy przed sobą wiele meczów, w których, mam nadzieję, pokażemy dobrą piłkę – przekonywał Zieliński w wypowiedzi opublikowanej przez profilu CANAL+ Sport na platformie X.

– Musimy powiedzieć, że trzeba poprawić stałe fragmenty w defensywie, bo straciliśmy już trochę za dużo goli w ten sposób w tym sezonie. Rywale mieli dobrze zbudowanych zawodników, więc wiedzieliśmy, że przy stałych fragmentach są bardzo groźni, ale właśnie w takich momentach powinniśmy być bardziej skoncentrowani – zaznaczył Zieliński.

Posłuchajcie, co do powiedzenia po meczu w Madrycie miał Piotr Zieliński!🗣️



Polski pomocnik w trakcie środowej potyczki miał 50 kontaktów z piłką. Zaliczył ogólnie 93-procentową skuteczność podań, mając jedno kluczowe podanie. Po jednym z celnych strzałów skierował piłkę do siatki. Zieliński zdobył tym samym swoją pierwszą bramkę w tej edycji Ligi Mistrzów.

