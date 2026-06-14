MŚ 2026. Tabela grupy D po pierwszej serii spotkań. Gospodarze zaskoczyli

USA i Australia wygrały swoje mecze. Turcja i Paragwaj zagrają mecz o wszystko
Stany Zjednoczone w nocy 13 czerwca rozgromiły Paragwaj aż 4:1. Tak wysokie zwycięstwo ekipy Mauricio Pochettino z pewnością zadowoliło amerykańskich kibiców. W związku z tym objęli oni prowadzenie w grupie D Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i oczywiście także USA.
Natomiast dzień później wczesnym porankiem Turcja niespodziewanie przegrała z Australią 0:2 po golach Irankundy oraz Metcalfe. Mimo oddania 8 celnych strzałów żaden nie wpadł do bramki. Arda Guler i Hakan Calhanoglu nie byli w stanie pomóc swojej reprezentacji.
Tabela grupy D
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|USA
|1-0-0
|4:1
|3
|2.
|Australia
|1-0-0
|2:0
|3
|3.
|Turcja
|0-0-1
|0:2
|0
|4.
|Paragwaj
|0-0-1
|1:4
|0
Terminarz 2. kolejki grupy D MŚ 2026
W związku z takimi rozstrzygnięciami wygląda na to, że w kolejnej kolejce kibiców czeka interesujące starcie o pozycję lidera pomiędzy USA a Australią, choć to naturalnie gospodarze wydają się być faworytem. Z kolei Turcja zmierzy się z Paragwajem. Dla obu reprezentacji będzie to mecz o wszystko na tym mundialu.
- USA – Australia : 19 czerwca, godzina 21:00
- Turcja – Paragwaj, 20 czerwca, godzina 05:00