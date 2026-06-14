MŚ 2026. Tabela grupy D po pierwszej serii spotkań. Gospodarze zaskoczyli

09:01, 14. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Rozegrano już pierwszą kolejkę w grupie D Mistrzostw Świata 2026, w której grają ich gospodarze, czyli USA. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Zawodnicy USA
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy USA

USA i Australia wygrały swoje mecze. Turcja i Paragwaj zagrają mecz o wszystko

Stany Zjednoczone w nocy 13 czerwca rozgromiły Paragwaj aż 4:1. Tak wysokie zwycięstwo ekipy Mauricio Pochettino z pewnością zadowoliło amerykańskich kibiców. W związku z tym objęli oni prowadzenie w grupie D Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i oczywiście także USA.

Natomiast dzień później wczesnym porankiem Turcja niespodziewanie przegrała z Australią 0:2 po golach Irankundy oraz Metcalfe. Mimo oddania 8 celnych strzałów żaden nie wpadł do bramki. Arda Guler i Hakan Calhanoglu nie byli w stanie pomóc swojej reprezentacji.

Tabela grupy D

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.USA1-0-04:13
2.Australia1-0-02:03
3.Turcja0-0-10:20
4.Paragwaj0-0-11:40
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 2. kolejki grupy D MŚ 2026

W związku z takimi rozstrzygnięciami wygląda na to, że w kolejnej kolejce kibiców czeka interesujące starcie o pozycję lidera pomiędzy USA a Australią, choć to naturalnie gospodarze wydają się być faworytem. Z kolei Turcja zmierzy się z Paragwajem. Dla obu reprezentacji będzie to mecz o wszystko na tym mundialu.

  • USA – Australia : 19 czerwca, godzina 21:00
  • Turcja – Paragwaj, 20 czerwca, godzina 05:00
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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