FIFA zdecydowała ws. meczu Francja – Hiszpania. Ważna wiadomość dla Marciniaka

08:46, 13. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  FIFA

Szymon Marciniak był faworytem do poprowadzenia hitowego meczu Francja - Hiszpania w półfinale mistrzostw świata. FIFA desygnowała jednak kogoś innego. Polski arbiter pozostaje w USA.

Szymon Marciniak
Obserwuj nas w
fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak czeka dalej. Historyczny finał w zasięgu

Szymon Marciniak na tych mistrzostwach świata poprowadził spotkania jedynie w fazie grupowej – Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Polski arbiter pozostaje w Stanach Zjednoczonych i jest do dyspozycji FIFA. Był on medialnym faworytem do sędziowania hitowego starcia pomiędzy Francją a Hiszpanią w ramach półfinału mundialu. Tak się jednak nie stanie – poprowadzi je Ivan Barton z Salwadoru, co zostało już oficjalnie ogłoszone.

Bartona wspierać będą rodak David Moran, Argentyńczyk Antonio Pupiro oraz Szwedzi – Glenn Nyberg i Mahbod Beigi. Dla Salwadorczyka będzie to czwarty mecz na tych mistrzostwach świata. Do tej pory sędziował w spotkaniach Turcja – Paragwaj, Japonia – Szwecja oraz Szwajcaria – Kolumbia.

Marciniak wciąż czeka natomiast na decyzję FIFA. Do zakończenia mundialu pozostały już tylko cztery mecze – wiadomo, że nie będzie sędziował starcia dwóch europejskich potęg. Polski arbiter znajduje się więc w gronie kandydatów do poprowadzenia finału. Byłoby to wielkie wydarzenie, bowiem w całej historii jeszcze żaden sędzia nie robił tego dwa razy z rzędu. Przypomnijmy, że Polak przed czterema laty sędziował w Katarze finał pomiędzy Argentyną a Francją. Spisał się wówczas bardzo dobrze.

BONUS 400 PLN ZA GOLA wybranej drużyny w półfinale mundialu. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości