FIFA zdecydowała ws. meczu Francja – Hiszpania. Ważna wiadomość dla Marciniaka

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak czeka dalej. Historyczny finał w zasięgu

Szymon Marciniak na tych mistrzostwach świata poprowadził spotkania jedynie w fazie grupowej – Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Polski arbiter pozostaje w Stanach Zjednoczonych i jest do dyspozycji FIFA. Był on medialnym faworytem do sędziowania hitowego starcia pomiędzy Francją a Hiszpanią w ramach półfinału mundialu. Tak się jednak nie stanie – poprowadzi je Ivan Barton z Salwadoru, co zostało już oficjalnie ogłoszone.

Bartona wspierać będą rodak David Moran, Argentyńczyk Antonio Pupiro oraz Szwedzi – Glenn Nyberg i Mahbod Beigi. Dla Salwadorczyka będzie to czwarty mecz na tych mistrzostwach świata. Do tej pory sędziował w spotkaniach Turcja – Paragwaj, Japonia – Szwecja oraz Szwajcaria – Kolumbia.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Marciniak wciąż czeka natomiast na decyzję FIFA. Do zakończenia mundialu pozostały już tylko cztery mecze – wiadomo, że nie będzie sędziował starcia dwóch europejskich potęg. Polski arbiter znajduje się więc w gronie kandydatów do poprowadzenia finału. Byłoby to wielkie wydarzenie, bowiem w całej historii jeszcze żaden sędzia nie robił tego dwa razy z rzędu. Przypomnijmy, że Polak przed czterema laty sędziował w Katarze finał pomiędzy Argentyną a Francją. Spisał się wówczas bardzo dobrze.

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