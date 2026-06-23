Jordania - Algieria to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na Levi’s Stadium w Santa Clara w stanie Kalifornia.

ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Riyad Mahrez

Jordania – Algieria: wyjściowe jedenastki

Obie ekipy przystępują do tego pojedynku bez punktów. Jordania została rozbita przez Austrię (1:3), natomiast Algieria nie sprostała Argentynie i przegrała 0:3. To oznacza, że rywalizacja na Levi’s Stadium będzie miała kluczowe znaczeni w kwestii awansu zespołów rywalizujących w grupie J do dalszej fazy Mistrzostw Świata 2026.

W szeregach drużyny prowadzonej przez Jamala Sellamiego doszło do dwóch roszad – Husam Abu Dahab i Mahmoud Al-Mardi zmienili Mohammada Abualnadiego i Odeha Al-Fakhouriego. Vladimir Petković także dokonał dwóch zmian. Riyad Mahrez i Ramiz Zerrouki zastąpili Nabila Bentaleba i Anisa Hadja Moussę.

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Jordania – Algieria: oficjalne składy

Jordania: Yazeed Abulaila, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab, Yazan Al-Arab, Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Ali Olwan, Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi

Algieria: Luca Zidane, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Ramiz Zerrouki, Fares Chaibi, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Amine Gouiri