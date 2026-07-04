Kolejny mecz MŚ opóźniony? To głosy z Francji

18:50, 4. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Julien Froment, Saber Desfarges

Spotkanie Paragwaj - Francja to drugi mecz w fazie 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Ten pojedynek może zostać opóźniony, co sugeruje Julien Froment. Przeciwnego zdania jest Saber Desfarges.

Kylian Mbappe
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paragwaj – Francja: pierwszy gwizdek o czasie?

Kolejny etap fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczyna pojedynek Kanada – Maroko. Cztery godziny po starcie tego starcia rozpocznie się drugi mecz 1/8 finału, a więc rywalizacja Paragwaj – Francja. Czy mecz faktycznie ruszy o 23:00?

– Mecz jest obarczony wysokim ryzykiem z powodu warunków pogodowych. Ale na razie, jak zaplanowano, rozpoczęcie jest o 17:00 czasu lokalnego. Teraz trzeba czekać na aktualizacje FIFA dotyczące rozwoju lub braku ryzyka – pisze Julien Froment z franceinfo.

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Natomiast Saber Desfarges jest przeciwnego zdania. – Pomimo silnego upału i ryzyka burzy pod koniec dnia, rozpoczęcie meczu pomiędzy Francją a Paragwajem pozostaje niezmienione: odbędzie się ono zgodnie z planem o 17:00 w Filadelfii (23:00 czasu francuskiego) w tę sobotę – twierdzi dziennikarz Téléfoot.

Kto ma rację? Przekonamy się o tym dopiero około pół godziny przed planowanym startem zmagań na stadionie Lincoln Financial Field.

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