Zmiana warty w reprezentacji Chorwacji. Dalicia zastąpi były selekcjoner

Reprezentacja Chorwacji odpadła z Mistrzostw Świata 2026 w 1/16 finału. Zlatko Dalić ma opuścić stanowisko selekcjonera. Według serwisu Sportske Novosti zastąpi go znany Slaven Bilić.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Zlatko Dalić

Dalić odchodzi. Slaven Bilić zostanie starym-nowym selekcjonerem

Reprezentacja Chorwacji miała większe ambicje niż 1/16 finału Mistrzostw Świata. Porażka z Portugalią sprawiła, że musieli pożegnać się z mundialem znacznie wcześniej. Trzeba jednak dodać, że odpadnięcie z turnieju wydarzyło się w obliczu dużych kontrowersji. Arbiter nie uznał bramki na (2:2) w doliczonym czasie gry. Wszystko przez fakt, że piłkę włosami musnął Igor Matanović.

Chorwackie media są przekonane, że po mundialu nastąpi zmiana selekcjonera. Zlatko Dalić ma ustąpić ze stanowiska, które piastuje od października 2017 roku. Pod jego wodzą Chorwacji zdobywali wicemistrzostwo świata w 2018 roku oraz brązowy medal w 2022 roku.

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Z informacji serwisu Sportske Novosti wynika, że nowym selekcjonerem reprezentacji Chorwacji zostanie Slaven Bilić. Kibice doskonale go znają, ponieważ w latach 2006-2012 pracował już z kadrą. Prowadził drużynę na EURO 2008, gdzie awansował do ćwierćfinału, a także na EURO 2012, gdzie odpadł w grupie. Łącznie ma na swoim koncie 65 meczów w roli selekcjonera.

Po przygodzie z Chorwacją odpowiadał za wyniki takich klubów jak Lokomotiw Moskwa, Besiktas, West Ham United czy Al-Ittihad. Jego ostatnią drużyną było Al-Fateh, gdzie pracował w latach 2023-2024. Jeśli chodzi o Zlatko Dalicia, ma przejąć Zjednoczone Emiraty Arabskie.