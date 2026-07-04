Kanada i Maroko zmierzą się ze sobą w pierwszym meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu reprezentacji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Kanada – Maroko: poznaliśmy wyjściowe jedenastki

Już w sobotę zostaną rozpoczęte zmagania w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. W pierwszym meczu obejrzymy starcie, w którym Kanada zmierzy się z Marokiem. Współgospodarze turnieju w poprzedniej fazie mundialu okazali się lepsi od Republiki Południowej Afryki (1:0). Lwy Atalasu natomiast po rzutach karnych wyeliminowali Holandię.

Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy zestawienia obu reprezentacji. Selekcjonerzy nie zaskoczyli, wystawiając do boju swoich najlepszych piłkarzy. W drużynie Kanady oczywiście nie zabraknie Jonathana Davida. W Maroko natomiast od pierwszych minut wystąpi Achraf Hakimi.

Kanada: Crepeau – Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed – David, Oluwaseyi

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Spotkanie Kanady z Marokiem zostanie rozegrane na obiekcie NRG Stadium w Houston. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 19:00, a arbitrem tego pojedynku będzie Michael Oliver z Anglii.

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