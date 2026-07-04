Klopp przemówił! Wszystko jasne ws. reprezentacji Niemiec

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp potwierdził rozmowy ws. pracy w reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec zaliczyła bardzo słabe Mistrzostwa Świata. Fazę grupową przeszli gładko, przegrywając jedynie z Ekwadorem w ostatnim meczu, gdzie byli już pewni awansu. Do kompromitacji doszło jednak w 1/16 finału podczas spotkania z Paragwajem. Ekipa z Ameryki Południowej okazała się lepsza w rzutach karnych. W efekcie Julian Nagelsmann musiał ustąpić ze stanowiska.

Momentalnie media poinformowały, że faworytem na nowego selekcjonera niemieckiej kadry jest Juergen Klopp. Obecnie pracuje w grupie Red Bull, gdzie jest dyrektorem ds. piłki nożnej. W rozmowie ze stacją Servus TV potwierdził, że rozmawia z niemiecką federacją ws. przejęcia roli selekcjonera. Najpierw jednak musi otrzymać zgodę od przełożonego, czyli Olivera Mintzlaffa.

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– Tak, rozmowy się rozpoczęły. […] Funkcja selekcjonera reprezentacji to atrakcyjne, ale bardzo trudne zadanie. Naprawdę mnie to interesuje. Moją pierwszą osobą do kontaktu jest obecnie Oliver Mintzlaff. Red Bull musi się zgodzić i wierzę, że Oliver da mi zgodę. Jest jednak za wcześnie, żeby przesądzać. Nie spodziewałem się, że dojdzie do tego teraz. Trzymałem kciuki za kadrę i liczyłem na lepszy wynik – mówił Juergen Klopp w rozmowie z Servus TV.

– Nie wszystko, co pojawia się w mediach jest bzdurą, ale cała sprawa jest na wczesnym etapie. Jeszcze trochę to potrwa. Prowadzone są rozmowy, bo samo zatrudnienie nowego selekcjonera nie naprawi niemieckiej piłki – zakończył.