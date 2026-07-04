Alarm w Bayernie Monachium! Gwiazdor Maroka zszedł z kontuzją

Reprezentacja Maroko rywalizowała z Kanadą w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. W 22. minucie meczu z powodu kontuzji boisko opuścił Ismael Saibari. Marokańczyk to nowy piłkarz Bayernu Monachium.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ismael Saibari

Ismael Saibari kontuzjowany! Dramat Maroka, alarm w Bayernie

Reprezentacja Maroka zachwyca na Mistrzostwach Świata 2026. Afrykańczycy dotarli do 1/8 finału, gdzie o awans do ćwierćfinału walczyli z jednym ze współgospodarzy turnieju, czyli reprezentacją Kanady. Od początku mecz nie układał się po ich myśli, choć mieli wyraźną przewagę w posiadaniu piłki. Od 22. minuty musieli grać bez jednego z najlepszych zawodników. Ismael Saibari musiał zejść z boiska.

Powodem zmiany był uraz. Saibari z grymasem bólu usiadł na murawie i złapał się za udo. Fabrizio Romano przekazał, że chodzi o kontuzję ścięgna podkolanowego. Na ten moment nie wiadomo jak poważny jest uraz. Potrzebne będą dodatkowe badania.

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Warto dodać, że nie tak dawno Saibari został nowym piłkarzem Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec zapłacił za byłą gwiazdę PSV Eindhoven aż 50 milionów euro. Bezpośrednio po mundialu miał polecieć do Bawarii, aby rozpocząć treningi z nowym klubem. Wygląda jednak na to, że na debiut będzie musiał trochę poczekać. Nie da się ukryć, że Bawarczycy nie będą z tego powodu zadowoleni.

Saibari rozgrywa świetny turniej. W trwających Mistrzostwach Świata wystąpił we wszystkich pięciu meczach, w których strzelił trzy bramki. Wszystkie gole zdobył w fazie grupowej przeciwko Haiti, Brazylii oraz Szkocji.