Barcelona przetestuje 10 zawodników. Flick da im szansę

Barcelona już wkrótce rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, a pierwsze treningi będą wyjątkową okazją dla młodych piłkarzy z La Masii. Hansi Flick zamierza uważnie przyjrzeć się największym talentom akademii, które dostaną szansę pracy z pierwszym zespołem.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Piłkarze La Masii będą trenować z pierwszym zespołem FC Barcelony

Piłkarze Barcelony wrócą do klubu 13 lipca, kiedy przejdą badania medyczne. Dzień później odbędzie się pierwszy trening przed sezonem 2026/27. Ze względu na trwające mistrzostwa świata wielu podstawowych zawodników nadal przebywa na zgrupowaniach reprezentacji lub na urlopach, dlatego niemiecki szkoleniowiec będzie dysponował mocno okrojoną kadrą.

Według „Mundo Deportivo” od początku przygotowań do dyspozycji Flicka z pierwszego zespołu będą między innymi Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Hector Fort, Marc Bernal, Marc Casado i Roony Bardghji. Wolne miejsca w kadrze mają wypełnić zawodnicy z akademii.

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Szansę na pokazanie się sztabowi szkoleniowemu otrzyma co najmniej dziesięciu piłkarzy La Masii. Wśród nich znajdzie się bramkarz Aron Yaakobishvili, a także Iker Rodriguez, Baba Kouruma, Ebrima Tunkara, Orien Goren, Alex Gonzalez, Shane Kluivert, Xavi Espart, Tommy Marques, Toni Fernandez, Jofre Torrents, Landry Farre, Alvaro Cortes, Oscar Gistau oraz Juwensley Onstein.

Blisko pierwszego zespołu będzie również nowy nabytek Barcelony, Hamza Abdelkarim. Egipski napastnik może jednak dołączyć do przygotowań nieco później, ponieważ niedawno reprezentował swój kraj na mistrzostwach świata. Dla wszystkich młodych zawodników najbliższe tygodnie będą szansą na przekonanie Hansiego Flicka, że w nadchodzącym sezonie zasługują na miejsce w pierwszej drużynie.