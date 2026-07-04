Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (04.07/05.07)

09:00, 4. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gola.pl

Czas na rozpoczęcie rywalizacji w 1/8 finału mistrzostw świata. Sprawdź, kiedy i kto rozegra spotkania w sobotę (4 lipca) oraz w niedzielę (5 lipca).

Kylian Mbappe
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dzisiejsze mecze mundialu – sobota (4 lipca)

Faza pucharowa mundialu wchodzi w decydującą fazę. Już w sobotę kibice zobaczą pierwsze starcie 1/8 finału, w którym współgospodarze turnieju reprezentacja Kanada zmierzą się z rozpędzoną ekipą z Afryki, czyli Maroko. Mecz zostanie rozegrany w Houston, a faworytem będą Lwy Atlasu.

Marokańczycy imponowali już na poprzednim mundialu, gdzie dotarli aż do czwartego miejsca i potwierdzili, że ich sukces nie był przypadkiem. W obecnym turnieju również prezentują bardzo solidną formę. W 1/16 finału wyeliminowali Holandie po emocjonującym konkursie rzutów karnych. Z kolei Kanada awansowała po dramatycznym meczu z Republiką Południowej Afryki (1:0), a bramkę zdobył Stephen Eustaquio w 92. minucie,

Drugim sobotnim spotkaniem będzie starcie Paragwaju z Francją. Trójkolorowi prezentują się znakomicie. Wygrali już cztery mecze na tym turnieju, a w 1/16 finału pewnie pokonali Szwecję (3:0). Drużyna Didiera Deschampsa może liczyć na błysk swoich największych gwiazd. Świetną formę utrzymuje Kylian Mbappe. Bardzo dobrze wygląda także Ousmane Dembele. Paragwajczycy z kolei sprawili jedną z największych niespodzianek turnieju, ogrywając Niemcy w serii rzutów karnych.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
4 lipca19:001/8 finałuKanada – MarokoTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
4 lipca23:001/8 finałuParagwaj – FrancjaTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejszy mecz mundialu – niedziela (5 lipca)

W niedzielę czeka nas kolejne wielkie widowisko – starcie Brazylii z Norwegią. Po jednej stronie stanie błyskotliwy Vinicius Junior, a po drugiej snajper światowego formatu – Erling Haaland. Obie drużyny prezentują ofensywny styl gry. Canarinhos” w poprzedniej rundzie pokonali Japonię (2:1), natomiast Wikingowie po zaciętym meczu wyeliminowali Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1), a decydującego gola strzelił Haaland w 86. minucie.

5 lipca22:001/8 finałuBrazylia – Norwegia
TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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