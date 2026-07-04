Pary i terminarz 1/8 finału mistrzostw świata. Oto rywal Argentyny

Przed nami zmagania w ramach 1/8 finału mistrzostw świata. Poznaliśmy komplet uczestników i pary najbliższej fazy turnieju. Z kim zagrają Argentyna, Portugalia czy Brazylia?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Leo Messi

Argentyna gra dalej. Emocji nie brakowało

W nocy z piątku na sobotę doświadczyliśmy ostatnich rozstrzygnięć w ramach 1/16 finału mistrzostw świata. Poznaliśmy komplet drużyn, które pozostają w grze o triumf i czekają ich teraz zmagania w 1/8 finału. Spotkanie Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka zapowiadało się na bardzo jednostronne, natomiast finalnie było jednym z najlepszych na całym mundialu. Argentyńczycy potrzebowali dogrywki, by przechylić szalę rywalizacji na swoją korzyść – ich rywale dwukrotnie odrabiali straty, ale po trzecim golu nie zdołali już odpowiedzieć.

Swoje zadanie popisowo wykonali też Kolumbijczycy – choć pokonali Ghanę tylko jednym golem, kibice nie mieli wątpliwości, który z zespołów prezentował się na murawie znacznie lepiej. Reprezentacja Ameryki Południowej od początku mundialu gra na bardzo wysokim poziomie i może osiągnąć duży sukces.

W ramach 1/8 finału Argentyna trafia na Egipt, który wcześniej już wyeliminował Australię. Kolumbia natomiast zmierzy się ze Szwajcarią. Znamy już komplet par najbliższej fazy mistrzostw świata.

Pary i terminarz 1/8 finału mistrzostw świata

Kanada – Maroko (sobota 19:00)

Paragwaj – Francja (sobota 23:00)

Brazylia – Norwegia (niedziela 22:00)

Meksyk – Anglia (poniedziałek 02:00)

Portugalia – Hiszpania (poniedziałek 21:00)

USA – Belgia (wtorek 02:00)

Argentyna – Egipt (wtorek 18:00)

Szwajcaria – Kolumbia (środa 22:00)

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