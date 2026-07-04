Kolumbia klasę lepsza od rywala. Wystarczył jeden gol [WIDEO]

Kolumbia świetnie sobie radzi na tegorocznym mundialu, a w nocy z piątku na sobotę awansowała do 1/8 finału. Do pokonania Ghany wystarczyła jedna bramka.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kolumbia - Ghana

Złoty gol dał awans Kolumbii, Ghana wraca do domu

Kolumbia ma za sobą bardzo udaną fazę grupową – wygrała dwa mecze i zremisowała z Portugalią, utrzymując pierwsze miejsce. W ramach 1/16 finału mierzyła się więc z Ghaną, która wcześniej była w stanie zatrzymać Anglików. Afrykański zespół podczas spotkań fazy grupowej cechował się przede wszystkim skuteczną defensywą i z tym musiała sobie poradzić również Kolumbia.

Piłkarze z Ghany dobrze weszli w mecz i stworzyli zagrożenie, ale po kilku minutach to Kolumbijczycy przejęli kontrolę nad przebiegiem gry. Swoją przewagę udokumentowali po kwadransie, strzelając pierwszego gola. Po składnej akcji Luis Suarez dograł piłkę z boku boiska, a Jhon Arias do niej dopadł i uderzył bez przyjęcia. Jego strzał był na tyle mocny i precyzyjny, że bramkarz nie miał w tej sytuacji szans na skuteczną interwencję.

Wydawało się, że taki rozwój wydarzeń sprawi, że Ghana całkowicie się otworzy i ruszy do ataku. Tak się jednak nie stało, bowiem to Kolumbia w dalszym ciągu dominowała, a w jej szeregach błyszczeli Luis Diaz i wspomniany wcześniej Suarez.

Po zmianie stron kibice również nie doświadczyli kolejnych goli. Ghańczykom ewidentnie brakowało w tym starciu argumentów, a Kolumbijczycy z dużym spokojem utrzymali prowadzenie do ostatniego gwizdka. W ich przypadku minusem może być brak skuteczności – stworzyli wystarczająco sytuacji, by wygrać to spotkanie znacznie wyżej.

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