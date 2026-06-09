Kadra USA na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic, Gio Reyna

Kadra USA na mundial 2026

Reprezentacja USA to jeden ze współgospodarzy Mistrzostw Świata 2026. Mauricio Pochettino powołania na mundial ogłosił 26 maja. W kadrze znalazło się 26 zawodników. Zdecydowana większość zawodników gra w ligach europejskich.

Bramkarze: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Obrońcy: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Pomocnicy: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)

Napastnicy: Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City)

Selekcjoner: Mauricio Pochettino

Z kim gra USA w grupie MŚ 2026?

Amerykanie jako jeden z gospodarzy był od razu rozstawiony w losowaniu i trafił do grupy D. Celem będzie awans do fazy pucharowej, a powalczą o niego z Paragwajem w meczu otwarcia Mistrzostw Świata oraz z Australią i Turcją w hicie grupy D.

Terminarz reprezentacji USA w grupie D:

13 czerwca 2026, godz. 03:00 – USA – Paragwaj (Los Angeles)

19 czerwca 2026, godz. 21:00 – USA – Australia (Seattle)

26 czerwca 2026, godz. 04:00 – Turcja – USA (Los Angeles)

Mecz otwarcia z udziałem reprezentacji USA odbędzie się 13 czerwca w Los Angeles, a Amerykanie zmierzą się z Paragwajem. W mieście aniołów zostanie rozegrany także ostatni mecz w grupie z Turcją. Z kolei w 2. kolejce Mauricio Pochettino i spółka zagrają z Australią w Seattle.