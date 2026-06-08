Kadra Szkocji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Szkocji na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Steve'a Clarke'a, listę powołanych oraz terminarz meczów Szkocji w grupie C.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay (Szkocja - Wybrzeże Kości Słoniowej)

Kadra Szkocji na mundial 2026

Reprezentacja Szkocji poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 19 maja. Selekcjoner Steve Clarke wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Obrońcy: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Tottenham), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Pomocnicy: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man Utd), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)

Napastnicy: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Rangers), Ross Stewart (Southampton)

Selekcjoner: Steve Clarke

Z kim gra Szkocja w grupie MŚ 2026?

Szkoci rywalizują w grupie C. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Haiti. Drugim przeciwnikiem będzie Maroko, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Brazylią.

Terminarz reprezentacji Szkocji w grupie A:

14 czerwca 2026, godz. 03:00 – Haiti – Szkocja (Foxborough),

20 czerwca 2026, godz. 0:00 – Szkocja – Maroko (Foxborough),

25 czerwca 2026, godz. 0:00 – Szkocja – Brazylia (Miami).

Drużyna prowadzona przez Steve’a Clarke’a będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Haiti i Marokiem obędzie się w Foxborough, a spotkanie z Brazylią zostanie rozegrane w Miami.