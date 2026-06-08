Kadra Maroka na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Maroka na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Mohameda Ouahbiego, listę powołanych oraz terminarz meczów Maroka w grupie C.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz (Maroko - Senegal)

Kadra Maroka na mundial 2026

Reprezentacja Maroka poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 26 maja. Selekcjoner Mohamed Ouahbi wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (AS FAR)

Obrońcy: Noussair ⁠Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk)

Pomocnicy: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub ⁠Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), ​Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV)

Napastnicy: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), ​Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

Selekcjoner: Mohamed Ouahbi

Z kim gra Maroko w grupie MŚ 2026?

Marokańczycy rywalizują w grupie C. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Brazylią. Drugim przeciwnikiem będzie Szkocja, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Haiti.

Terminarz reprezentacji Maroka w grupie C:

14 czerwca 2026, godz. 00:00 – Brazylia – Maroko (East Rutherford/New Jersey),

20 czerwca 2026, godz. 0:00 – Szkocja – Maroko (Foxborough),

25 czerwca 2026, godz. 0:00 – Maroko – Haiti (Atlanta).

Drużyna prowadzona przez Mohameda Ouahbiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Brazylią obędzie się w East Rutherford/New Jersey, spotkanie ze Szkocją zostanie rozegrane w Foxborough, natomiast starcie z Haiti zaplanowano w Atlancie.