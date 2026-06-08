Kadra Brazylii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Brazylii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Carlo Ancelottiego, listę powołanych oraz terminarz meczów Brazylii w grupie C.

Latin Sport Images/ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior (Brazylia - Panama)

Kadra Brazylii na mundial 2026

Reprezentacja Brazylii zna już ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 18 maja. Selekcjoner Carlo Ancelotti wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Obrońcy: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg)

Pomocnicy: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo), Ederson (Atalanta)

Napastnicy: Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos)

Selekcjoner: Carlo Ancelotti

Z kim gra Brazylia w grupie MŚ 2026?

Brazylijczycy rywalizują w grupie C. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Marokiem. Drugim przeciwnikiem będzie Haiti, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem ze Szkocją.

Terminarz reprezentacji Brazylii w grupie A:

14 czerwca 2026, godz. 00:00 – Brazylia – Maroko (East Rutherford/New Jersey),

20 czerwca 2026, godz. 2:30 – Brazylia – Haiti (Filadelfia),

25 czerwca 2026, godz. 0:00 – Szkocja – Brazylia (Miami).

Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Marokiem obędzie się w East Rutherford/New Jersey, spotkanie z Haiti zostanie rozegrane w Filadelii, natomiast starcie ze Szkocją zaplanowano w Miami.