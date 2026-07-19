Julian Alvarez czy Lautaro Martinez? Scaloni już zdecydował

Julian Alvarez i Lautaro Martinez biją się o miejsce w podstawowym składzie finału MŚ 2026. Gastón Edul przekonuje, że Lionel Scaloni już wybrał partnera Leo Messiego.

Grzegorz Wajda/ SOPA Images/ Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Lautaro Martinez

Julian Alvarez kontra Lautaro Martinez o miejsce w składzie

Leo Messi to niekwestionowany lider i największa gwiazda reprezentacji Argentyny. Kapitan Albicelestes ma pewne miejsce w podstawowym składzie mistrzów świata z 2022 roku. Obecność 39-latka z Rosario w wyjściowej jedenastce finałowego pojedynku z Hiszpanią jest oczywistym scenariuszem.

Pod znakiem zapytania pozostaje pozycja drugiego napastnika. O grę od pierwszych minut rywalizują Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Zawodnik Atletico na MŚ 2026 zdobył tylko jedną bramkę – 26-latek trafił do siatki w starciu ze Szwajcarią. Natomiast snajper Interu strzelił trzy gole i zanotował asystę.

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Do tej pory zdecydowanie większą liczbę minut spędził na boisku Julian Alvarez i to on będzie partnerem Messiego w finale mundialu. Przynajmniej tak twierdzi Gastón Edul, który jest pewny, że Lionel Scaloni postawi na młodszego z graczy.