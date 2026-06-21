Hiszpania zdominowała rywali. Wysokie prowadzenie do przerwy

18:51, 21. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Hiszpania w 10. minucie rozpoczęła strzelanie w spotkaniu z Arabią Saudyjską, natomiast na przerwę schodziła z trzybramkowym prowadzeniem.

Hiszpania - Arabia Saudyjska
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Arabia Saudyjska

Hiszpania – Arabia Saudyjska: pełna dominacja faworytów

Podopieczni Luisa de la Fuente znakomicie zareagowali na sensacyjny remis z Republiką Zielonego Przylądka. Już w 11. minucie starcia w Atlancie Mohammed Al Owais musiał sięgać do siatki. Mikel Oyarzabal zagrał w wzdłuż pola karnego, a Lamine Yamal zdobył swoją debiutancką bramkę na mundialu. W taki sposób Hiszpania wyszła na prowadzenie.

Na kolejne trafienie fani zgromadzeni na Mercedes-Benz Stadium nie musieli czekać zbyt długo. W 21. minucie Oyarzabal znakomicie zareagował w szesnastce, wygrał pojedynek z obrońcą i pokonał Al Owaisa. Zaledwie trzy minuty później napastnik Realu Sociedad po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Tym razem skorzystał ze zgrania głową w wykonaniu Daniego Olmo.

Hiszpania nie pozwoliła rywalom na zbyt wiele i zeszła na przerwę z trzybramkowym prowadzeniem. Arabia Saudyjska w pierwszej połowie zdołała oddać tylko jeden strzał, natomiast La Furia Roja aż siedemnaście, w tym pięć celnych.

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