Hiszpania już w 10. minucie wyszła na prowadzeni w spotkaniu z Arabią Saudyjską. Swoją premierową bramkę na mundialu zdobył Lamine Yamal.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Arabia Saudyjska

Hiszpania z przełamaniem na MŚ 2026

W pierwszej kolejce obie ekipy zdobyły po jednym punkcie. Mimo sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka, Hiszpania była zdecydowanym faworytem pojedynku z Arabią Saudyjską. Jednak Luis de la Fuente postanowił zareagować na wpadkę na otwarcie mundialu i dokonał czterech zmian w wyjściowym składzie.

Miejsce w podstawowej jedenastce utrzymał m.in. Mikel Oyarzabal, ale Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Ferran Torres i Gavi musieli ustąpić takim zawodnikom, jak Pedro Porro, Alex Baena, Dani Olmo i Lamine Yamal. To właśnie gwiazdor Barcelony otworzył wynik rywalizacji w Atlancie.

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W 10. minucie Oyarzabal znakomicie zagrał wzdłuż pola karnego, a Yamal uciekł saudyjskim obrońcom i z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki. Dla 18-latka było to siódme trafienie w narodowych barwach i pierwszy gol w historii występów na Mistrzostwach Świata, na których wychowanek Blaugrany debiutuje w tym roku.