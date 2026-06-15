Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: przewidywane składy na mecz. Co z Yamalem?

07:33, 15. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Hiszpania w pierwszym meczu grupy H zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka podczas mistrzostw świata 2026. Oto przewidywane składy na poniedziałkowe spotkanie, które zostanie rozegrane w Atlancie.

Lamine Yamal
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

MŚ 2026: Hiszpania rozpoczyna wielki turniej

Hiszpania rozpocznie mistrzostwa świata 2026 od starcia z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie, które zostanie rozegrane w Atlancie, zapowiada się jako pojedynek jednego z głównych kandydatów do tytułu z zespołem, który po raz pierwszy w historii wystąpi na największej piłkarskiej scenie świata.

Aktualni mistrzowie Europy przystępują do turnieju w bardzo dobrej formie. Drużyna Luisa de la Fuente pozostaje niepokonana od dziesięciu spotkań, a w ostatnim meczu towarzyskim przed mundialem pewnie pokonała Peru (3:1). Hiszpania jest uznawana za zdecydowanego faworyta grupy H, w której zmierzy się również z Urugwajem oraz Arabią Saudyjską.

Choć La Roja od lat należy do światowej czołówki, wciąż ma coś do udowodnienia na mistrzostwach świata. Po triumfie w 2010 roku kolejne turnieje kończyły się rozczarowaniem. W 2014 roku Hiszpanie odpadli już w fazie grupowej, a w 2018 i 2022 roku zatrzymywali się na etapie 1/8 finału.

Republika Zielonego Przylądka już samym awansem zapisała się w historii futbolu. Blue Sharks wywalczyli kwalifikację kosztem Kamerunu, sprawiając jedną z największych niespodzianek eliminacji. Zespół prowadzony przez Bubistę przystępuje do turnieju w dobrych nastrojach, odnosząc trzy zwycięstwa w ostatnich meczach.

Choć Lamine Yamal wrócił już do treningów z drużyną, to wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy Barcelony rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. 18-latek w ostatnim czasie zmagał się z urazem ścięgna udowego w lewej nodze. Początek poniedziałkowego meczu zaplanowano na godzinę 18:00.

Przewidywane składy na mecz Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Torres, Oyarzabal, Baena

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Costa, Pico, Paulo – Semedo, Pina – Mendes, Monteiro, Cabral – Dailon

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