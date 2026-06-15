Real Madryt planuje sprzedaż trzech piłkarzy. Zarobi aż 100 mln euro?!

Real Madryt ogłosi już wkrótce cztery letnie transfery. Myśli również o zarobku na sprzedażach. "AS" ujawnia, że na wylocie znajduje się trzech piłkarzy, za których Królewscy mogą łącznie otrzymać aż 100 milionów euro.

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real zamierza też sprzedawać. Na wylocie trzech piłkarzy

Real Madryt tego lata nie próżnuje i intensywnie pracuje nad wzmocnieniami drużyny. Wiadomo już, że na Santiago Bernabeu po ponad dekadzie wraca Jose Mourinho, który został zatrudniony z powodu ostatnich niepowodzeń. Królewscy mają za sobą dwa fatalne sezony, podczas których nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. Na domiar złego, w końcówce ostatniej kampanii gwiazdy zespołu kompletnie się ze sobą skonfliktowały, co dokłada tylko Portugalczykowi pracy.

Póki co Real skupia się na przebudowie kadry. Media przekonują, że niebawem do klubu dołączą Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva oraz Marc Cucurella. Mourinho naciskał przede wszystkim na zmiany w defensywie, która jego zdaniem nie jest wystarczająco jakościowa, by walczyć o najwyższe cele. Teraz ma się to zmienić.

W obliczu tych niemal przesądzonych wzmocnień Real oczywiście zamierza też pożegnać kilku zawodników. „AS” ujawnia, że na wylocie znajdują się trzy nazwiska – Fran Garcia, Gonzalo Garcia oraz Raul Asencio. Dla tego pierwszego zabraknie miejsca po transferze Cucurelli, natomiast Gonzalo i tak nie dostawał zbyt wielu okazji do gry. Teraz do drużyny wraca Endrick, który raczej docelowo zajmie jego miejsce.

Największą niespodzianką może być planowane rozstanie z Asencio, który swego czasu był nawet liderem defensywy. Widać natomiast, że Mourinho woli postawić na kogoś innego. Po transferze Konate chce pozyskać jeszcze jednego środkowego obrońcę. Real oczekuje zarobku w okolicach 100 milionów euro za wspomniany tercet Hiszpanów.