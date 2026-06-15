Lech Poznań bardzo chce tego piłkarza. To gwiazda Ekstraklasy

Lech Poznań rozgląda się za wzmocnieniami na przyszły sezon. Jak podaje serwis Trojmiasto.pl, Kolejorz w swoich szeregach widziałby Iwana Żelizko. Mistrz Polski bardzo chce tego piłkarza.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Iwan Żelizko przymierzany przez Lecha Poznań

Lech Poznań po zdobyciu drugiego z rzędu mistrzostwa Polski szuka wzmocnień, żeby powalczyć o awans do Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że przed Kolejorzem duża szansa, aby zagrać w elitarnych rozgrywkach. W każdej rundzie eliminacyjnej polski klub będzie rozstawiony.

Z informacji serwisu Trojmiasto.pl wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Iwan Żelizko. Ukrainiec ma za sobą znakomity sezon. Co prawda, Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy, ale 25-latek był jedną z wyróżniających się postaci. W minionych rozgrywkach wyrósł na gwiazdę ligi. Choć gra na pozycji defensywnego pomocnika strzelił 7 bramek w lidze i zaliczył 6 asyst.

Żelizko na pewno opuści Lechię Gdańsk. Źródło donosi, że Lech Poznań jest bardzo zainteresowany transferem ukraińskiego piłkarza, ale były młodzieżowy reprezentant kraju ma na stole również opcje zagraniczne.

Lechia ściągnęła Żelizko latem 2023 roku, gdy grała jeszcze na poziomie Betclic 1. Ligi. Łotewski klub Valmiera, w którym grał wcześniej, dostał za niego ok. 600 tysięcy euro. Obecnie pomocnik jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 4 miliony euro. Łącznie w barwach zespołu z Trójmiasta rozegrał 87 spotkań, w których strzelił 13 bramek i zanotował 9 asyst.

Innym piłkarzem z Ekstraklasy, o którego zabiega Lecha Poznań jest Tamar Svetlin. Korona Kielce wyceniła go na 3 mln euro, co oznacza, że byłby jednym z najdroższych piłkarzy w historii klubu. Ostatnio mistrz Polski zapewnił sobie wykup Luisa Palmy.