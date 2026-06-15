Diallo bohaterem! Gol w końcówce przesądził o wyniku meczu WKS – Ekwador [WIDEO]

Wybrzeże Kości Słoniowej zrobiło duży krok w stronę awansu do fazy pucharowej. W 1. kolejce grupy E pokonali Ekwador (1:0). Kluczowego gola w samej końcówce strzelił Amad Diallo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: WKS - Ekwador

Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador po bramce Amada Diallo

Mistrzostwa Świata 2026 z dnia na dzień nabierają coraz większego rozpędu. W nocy z niedzieli na poniedziałek (14/15 czerwca) odbyły się dwa spotkania. Na stadionie Lincoln Financial Field w Philadelphii rywalizowały drużyny Wybrzeża Kości Słoniowej i Ekwadoru.

Już w pierwszym kwadransie Ekwador wykreował sobie dwie groźne okazje, ale niecelnie uderzał Enner Valencia oraz John Yeboah. Stuprocentową okazję zmarnował także Bazoumana Toure, który w 17. minucie mógł wyprowadzić Iworyjczyków na prowadzenie.

W 24. minucie blisko zdobycia bramki ponownie był Yeobah, ale jego strzał z krawędzi pola karnego zatrzymał się na poprzeczce. Ataki Ekwadorczyków nie ustawały, bowiem sześć minut później z bliskiej odległości strzelał Alex Minda, ale i on trafił w obramowanie bramki.

Bramka jak zaczarowana!



Ekwador naciska, ale do przerwy w Filadelfii wciąż bezbramkowy remis.



📲 Oglądaj online mecz Wybrzeże Kości Słoniowej 🇨🇮 – 🇪🇨 Ekwador ▶️ https://t.co/QCdew0caim pic.twitter.com/coPwPiYy2I — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 14, 2026

Po zmianie stron Ekwador nadal nie miał szczęścia. Bramka Iworyjczyków była jak zaczarowana, ponieważ strzał Ennera Valencii zatrzymał się na słupku. W poprzeczkę strzelał później jeszcze Elye Wahi po stronie gospodarzy. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, wtedy o wyniku przesądził Amad Diallo. Gracz Man United dostał podanie w polu karnym i z pierwszej piłki oddał strzał w kierunku bramki, który zaskoczył bramkarza. Ostatecznie Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało na start mundialu (1:0).

Rzutem na taśmę, ale skutecznie! Wybrzeże Kości Słoniowej rozpoczyna mundial od zwycięstwa w grupie E 🇨🇮



Gola na wagę trzech punktów w 90. minucie strzelił Amad Diallo! ⚽ pic.twitter.com/eZW94MDE59 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 15, 2026

Wybrzeże Kości Słoniowej 1:0 Ekwador (90′ Diallo)