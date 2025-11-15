Hiszpania bez awansu, wpadka Belgii. Dobry wyniki dla Polski w meczu Szkocji!

W sobotę (15 listopada) odbyła się kolejna seria gier w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Hiszpania mimo kompletu zwycięstw wciąż nie ma awansu. Belgia zaliczyła niespodziewaną wpadkę, a Szkocja przegrała, z czego cieszyć się może Polska.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay i Kieran Tierney

Hiszpania gromi, ale bez awansu. Wynik Szkocji dobry dla Biało-Czerwonych

Sobota przyniosła kolejne zaskakujące wyniki w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Na początek w pierwszym meczu doszło do olbrzymiej niespodzianki. Reprezentacja Belgii stawiana w roli murowanego faworyta zremisowała z Kazachstanem (1:1). Kolejne spotkania z godziny 18:00 należały do faworytów. Austria pokonała Cypr, Turcja wygrała z Bułgarią, a Walia z Liechtensteinem.

Nieprawdopodobna sytuacja dotknęła reprezentację Hiszpanii. La Furia Roja wygrała z Gruzją (4:0), odnosząc piąte zwycięstwo w grupie. Mimo kompletu punktów wciąż nie są pewni bezpośredniego awansu na mundial. Ten mogą zagwarantować sobie w następnym meczu.

Z perspektywy polskich kibiców najważniejsze w sobotę były wydarzenia w grupie C. Jeśli chcemy być w 1. koszyku, musimy liczyć, że Szkocja nie wyprzedzi w tabeli Danii. Na całe szczęście Szkocja przegrała z Grecją (2:3), nie wykorzystując potknięcia Duńczyków, którzy zremisowali z Białorusią (2:2). Niemniej jednak o końcowym układzie tabeli zdecyduje ostatnia kolejka, bowiem dzieli ich jeden punkt.

Wyniki sobotnich spotkań w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026: