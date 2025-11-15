Polska blisko 1. koszyka w barażach, ale zwycięstwo z Maltą może nie wystarczyć

Reprezentacja Polski zagra w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Biało-Czerwoni są blisko rozstawienia w 1. koszyku. Sytuacja może się skomplikować, jeśli spełni się jeden z dwóch czarnych scenariuszy. Wtedy nie pomoże nawet wygrana z Maltą.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski i Michał Skóraś

Polska musi wygrać z Maltą, ale trzeba patrzeć na Szkocję, Słowację i Ukrainę

Reprezentacja Polski piątek wieczorem rozegrała bardzo dobry mecz przeciwko Holandii. Na Stadionie Narodowym w Warszawie podopieczni Jana Urbana zremisowali z Oranje (1:1). Gola na wagę remisu zdobył Jakub Kamiński po asyście Roberta Lewandowskiego. Cenny punkt znacząco przybliżył Biało-Czerwonych do 1. koszyka w barażach o awans na Mistrzostwa Świata.

O wszystkim zdecydują ostatnie mecze eliminacji. Polska w poniedziałek (17 listopada) zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Oczywiście, aby mieć nadzieje na 1. koszyk, potrzebne jest zwycięstwo. Natomiast komplet punktów nie oznacza, że wszystko będzie przesądzone.

🇵🇱 Poland is heading to Playoffs, but they got a very valuable draw tonight.



If they beat Malta 🇲🇹 on Monday, 🇵🇱 Poland will be Pot 1 in 🌍 WC Playoffs…



UNLESS



…🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland send 🇩🇰 Denmark to Playoffs or 🇸🇰 Slovakia send 🇩🇪 Germany to Playoffs AND 🇺🇦 Ukraine beat 🇮🇸… pic.twitter.com/SDHkpBt3sW — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2025

Okazuje się, że istnieją dwa scenariusze, które nawet w przypadku zwycięstwa z Maltą mogą pozbawić nas 1. koszyka. Pierwszy z nich to sytuacja w grupie C, gdzie jeśli Szkocja wyprzedzi Danię, z automatu będzie pewne, że Polska będzie w niższym koszyku. Drugi scenariusz to dotyczy grupy A, gdzie w przypadku bezpośredniego awansu Słowacji, a co za tym idzie 2. miejsca reprezentacji Niemiec oraz jeśli Ukraina wygra mecz z Islandią w grupie D, wtedy również Polska nie znajdzie się w 1. koszyku baraży o awans na mundial.

Rozstrzygnięcia, a także podział na koszyki poznamy we wtorek w późnych godzinach wieczornych. Z kolei losowanie par barażowych odbędzie się w Zurychu w czwartek (20 listopada) o godzinie 13:00.