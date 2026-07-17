„FIFA już zakazała gry zawodnikowi, który trzymał polityczny transparent”

FIFA wszczęła postępowanie po politycznym transparencie piłkarzy Argentyny. W przeszłości podobne zachowanie zakończyło się zawieszeniem zawodnika.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Argentyńscy piłkarze z kontrowersyjnym transparentem

FIFA wszczęła postępowanie po transparencie Argentyny

Po zwycięstwie nad Anglią w półfinale mistrzostw świata piłkarze Argentyny świętowali z transparentem „Las Malvinas son Argentinas” („Malwiny są argentyńskie”). Baner odnosił się do sporu o Falklandy (Malwiny), który od lat pozostaje przedmiotem konfliktu między Argentyną i Wielką Brytanią.

Jak informuje Mundo Deportivo, FIFA oficjalnie rozpocznie postępowanie dyscyplinarne po otrzymaniu raportu sędziowskiego z meczu. Światowa federacja od lat zabrania eksponowania przekazów politycznych podczas swoich rozgrywek.

Według hiszpańskich mediów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kara finansowa dla Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej. Taki sam transparent pojawił się już w 2014 roku przed meczem towarzyskim ze Słowenią, a federacja została wówczas ukarana grzywną wynoszącą blisko 33 tysiące euro.

Brytyjscy politycy domagali się reakcji FIFA niemal natychmiast po zakończeniu spotkania. Organizacja nie zamierza jednak podejmować decyzji przed zakończeniem procedury dyscyplinarnej.

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FIFA ma już podobny precedens. Piłkarz został zawieszony

Historia pokazuje, że w podobnych przypadkach FIFA potrafi karać nie tylko federacje, ale również samych zawodników.

„Istnieje precedens, w którym FIFA zakazała gry zawodnikowi, który trzymał transparent z podobnym przesłaniem politycznym” – czytamy na łamach BBC Sport.

Po igrzyskach olimpijskich w 2012 roku reprezentant Korei Południowej Park Jong-woo zaprezentował transparent dotyczący spornych wysp Dokdo. Kilka miesięcy później FIFA zawiesiła go na dwa mecze, przez co opuścił spotkania eliminacji mistrzostw świata.

Choć obecnie nic nie wskazuje na to, by Argentyńczykom groziły indywidualne zawieszenia lub wykluczenie z finału mundialu, federacja ma podstawy do ukarania uczestników wydarzenia.

Teraz wszystko zależy od przebiegu postępowania oraz treści raportu przekazanego przez sędziów. Dopiero po jego analizie FIFA ogłosi ostateczną decyzję w sprawie mistrzów świata