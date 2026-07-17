Man United chce młodego Anglika. Klub szykuje już ofertę

Manchester United jest zainteresowany lewym obrońcą. Według Bena Jacobsa, na celowniku Michaela Carricka znalazł się Oliver Scarles z West Hamu United.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Oliver Scarles na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United zakończył poprzedni sezon na podium Premier League i po kilku latach przerwy wróci do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Duża w tym zasługa Michaela Carricka, który w trakcie rozgrywek zastąpił Rubena Amorima i swoją pracą przekonał władze klubu, otrzymując długoterminowy kontrakt na Old Trafford.

Czerwone Diabły nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i podczas letniego okna transferowego aktywnie wzmacniają skład. Klub z Manchesteru sprowadził Andreya Santosa z Chelsea za 56 milionów euro oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi za 41 milionów euro. Do zespołu dołączył również Karl Darlow, który po wygaśnięciu kontraktu z Leeds United został pozyskany jako dodatkowa opcja między słupkami.

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Działacze Manchesteru United nadal pracują nad kolejnymi wzmocnieniami. Priorytetem pozostaje sprowadzenie trzeciego środkowego pomocnika, ale klub rozgląda się także za zawodnikiem na lewą stronę defensywy, który zwiększyłby rywalizację na tej pozycji.

Jak poinformował Ben Jacobs, jednym z kandydatów znalazł się defensor West Hamu United – Oliver Scarles. Według angielskiego dziennikarza, Manchester United rozważa złożenie oferty za 20-letniego zawodnika, który od kilku lat uznawany jest za jeden z największych talentów akademii Młotów.

Scarles może występować przede wszystkim na pozycji lewego obrońcy, ale ma również doświadczenie w bardziej ofensywnych rolach. Anglik do tej pory rozegrał 28 spotkań w Premier League, w których zanotował jedną asystę. Obecny kontrakt Scarlesa z West Hamem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Anglika wynosi obecnie 10 milionów euro.