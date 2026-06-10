Grupa C mistrzostw świata 2026: terminarz i godziny. Grupa Brazylii na mundialu

W grupie C mistrzostw świata 2026 znalazły się Brazylia, Maroko, Haiti i Szkocja. Sprawdź terminarz, godziny meczów oraz najważniejsze informacje o uczestnikach rywalizacji.

fot. Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Grupa C mistrzostw świata 2026

Brazylia pozostaje najbardziej utytułowaną reprezentacją w historii mundiali. Canarinhos wystąpią na mistrzostwach świata po raz 23. z rzędu i są rekordzistami pod względem liczby triumfów, zwycięstw oraz rozegranych spotkań. Ich dorobek to pięć tytułów mistrzów świata.

Najgroźniejszym rywalem Brazylijczyków wydaje się Maroko. Reprezentacja z Afryki zapisała się w historii podczas mundialu w Katarze, stając się pierwszą afrykańską drużyną, która dotarła do półfinału mistrzostw świata.

Haiti wraca na mundial po ponad pięćdziesięciu latach przerwy. Dla tej reprezentacji będzie to dopiero drugi występ w historii turnieju. Co ciekawe, jest jedynym krajem z Karaibów, który zakwalifikował się do mistrzostw świata po raz drugi.

Stawkę uzupełnia Szkocja, która wraca na mundial po raz pierwszy od 1998 roku. Brytyjczycy mają za sobą osiem wcześniejszych występów na mistrzostwach świata, ale nigdy nie udało im się awansować do fazy pucharowej.

Terminarz i godziny meczów

Dla polskich kibiców terminarz grupy C będzie wymagający. Cztery z sześciu spotkań rozpoczną się o północy, a dwa pozostałe o 3:00 nad ranem czasu polskiego.