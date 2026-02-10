Gattuso buduje kadrę Włoch na mundial. Nowe twarze

14:03, 10. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Reprezentacja Włoch szykuje się do marcowych baraży, a Gennaro Gattuso wybrał nietypową drogę przygotowań. Według La Gazzetta dello Sport selekcjoner spotyka się z piłkarzami osobiście, bez zgrupowania i bez presji.

Gennaro Gattuso
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Reprezentacja Włoch walczy o awans na mundial

Reprezentacja Włoch wchodzi w decydującą fazę walki o mundial, a Gennaro Gattuso musi działać nieszablonowo. Brak możliwości zgrupowania w lutym zmusił selekcjonera do osobistych wizyt u zawodników. Celem jest półfinał baraży z Irlandia Północną, który odbędzie się 26 marca w Bergamo.

Gattuso rozpoczął objazd od Bliskiego Wschodu, gdzie spotkał się z Mateo Reteguim i Marco Verrattim. Następnie przeniósł się do Londynu, by zobaczyć grupę piłkarzy występujących w Premier League, w tym Federico Chiese, Gianluigiego Donnarumme, Sandro Tonalego i Destiny Udogie.

Kolejnym przystankiem były Włochy. W Mediolanie doszło do kolacji z zawodnikami Interu, Milanu i Juventusu, a także piłkarzami Bologni i Fiorentiny. Chodziło o rozmowy w spokojnej atmosferze, bez ingerowania w rytm treningowy klubów.

Jak podaje La Gazzetta dello Sport, przy stole pojawili się także młodzi zawodnicy obserwowani z myślą o przyszłości. Szczególna uwagę zwrócili Fabio Miretti z Juventusu oraz Davide Bartesaghi z Milanu. Obaj nie muszą znaleźć się w kadrze na marcowe mecze, ale selekcjoner trzyma ich na radarze.

Według TeleLombardia w kolacji uczestniczyli także Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolo Barella, Davide Frattesi i Francesco Pio Esposito z Interu, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso i Federico Gatti z Juventusu, a także Matteo Gabbia i Samuele Ricci z Milanu. Obecni byli również Moise Kean oraz Riccardo Orsolini.

Gattuso nie podróżuje sam. Wraz z nim są Leonardo Bonucci oraz Gianluigi Buffon, pełniący funkcje w sztabie reprezentacji. Taki model pracy ma jeden cel. Zbudować relacje, przekazać idee i nie zakłócać ligowej codzienności zawodników.

