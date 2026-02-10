Inter Mediolan od miesiąca radzi sobie bez Hakana Calhanoglu, a w centrum wydarzeń niespodziewanie znalazł się Piotr Zieliński. Według Calciomercato to właśnie jego forma może wpłynąć na decyzje transferowe i kontraktowe klubu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Zieliński daje Chivu nowe możliwości, Calhanoglu może odejść

Inter Mediolan od blisko trzydziestu dni funkcjonuje bez swojego tureckiego reżysera gry. Kontuzja łydki, odniesiona w meczu z Napoli, wyeliminowała Hakana Calhanoglu na dłużej, niż początkowo zakładano. Pomocnik dopiero teraz zbliża się do powrotu do treningów z zespołem, a w międzyczasie wokół jego przyszłości znów zrobiło się głośno.

Najważniejsze jest jednak to, co wydarzyło się na boisku. Inter nie tylko nie stracił rytmu, ale wręcz przyspieszył. Pięć ligowych zwycięstw, piętnaście strzelonych goli i tylko dwie stracone bramki mówią same za siebie. W Pucharze Włoch Nerazzurri wyeliminowali Torino.

Kluczową postacią tego okresu okazał się Piotr Zieliński. Polak przejął rolę rozgrywającego i w pełni ją udźwignął. Jego spokój, mobilność i umiejętność kontroli tempa gry dały Cristianowi Chivu realną alternatywę.

Równolegle narastają spekulacje dotyczące Calhanoglu. Tureckie media znów piszą o możliwym powrocie pomocnika do ojczyzny i zainteresowaniu Galatasaray. Klub ze Stambułu próbował już latem i zimą, ale Zieliński zmienił układ sił w Interze. Gwiazdor może odejść przez Polaka. Wcześniej nie było konkretnej oferty. Latem sytuacja może się jednak zmienić, bo kontrakt zawodnika wygasa w 2027 roku, a to ostatni moment na duży transfer.

Forma Zielińskiego sprawia, że Inter nie jest już zależny od Calhanoglu. To daje czas i spokój w rozmowach. Decyzje zapadną latem, ale jedno jest pewne. Układ sił w środku pola Interu właśnie się zmienił.