FC Barcelona może zarobić 80 mln euro. Potęga poluje na Gaviego

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gavi

PSG szykuje ofertę za Gaviego

Gavi wrócił już do pełni sił po bardzo poważnej kontuzji, co z pewnością jest świetną wiadomością dla kibiców Barcelony. 21-letni pomocnik ponownie odgrywa ważną rolę w zespole Blaugrany i znalazł się nawet w kadrze reprezentacji Hiszpanii na zbliżające się mistrzostwa świata. Mierzący 173 centymetry zawodnik uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy swojego pokolenia, dlatego nie może dziwić fakt, że wzbudza on ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście możliwej zmiany barw klubowych.

Jak informuje serwis „Fichajes.net”, bardzo poważnie pozyskaniem Gaviego interesuje się Paris Saint-Germain. Środkowy pomocnik od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań francuskiego giganta, a w najbliższych miesiącach sprawa może nabrać tempa. Według wspomnianego źródła PSG jest gotowe przedstawić Barcelonie ofertę opiewającą na około 80 milionów euro. Młodego Hiszpana w swoim zespole bardzo chętnie widziałby Luis Enrique, który uważa go za idealnego zawodnika do realizacji swojej wizji gry.

28-krotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Betis, a do akademii Barcelony trafił w 2015 roku. Do pierwszej drużyny został włączony przed sezonem 2021/2022 i od tamtej pory rozegrał 166 spotkań, zdobywając 10 bramek oraz notując 18 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie pomocnika na 30 milionów euro, choć kataloński klub oczekiwałby zdecydowanie wyższej kwoty za swoją gwiazdę. Kontrakt Gaviego z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.