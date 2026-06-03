Man United zainteresował się skrzydłowym. Obecnie gra w Arabii Saudyjskiej

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Moussa Diaby

Moussa Diaby pod lupą Manchesteru United

Manchester United zamierza wzmocnić swoją linię ataku przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jest to związane z niemal pewnymi odejściami Rasmusa Hojlunda, Marcusa Rashforda oraz Joshuy Zirkzee. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – liczy na sprowadzenie zawodnika, który zapewni drużynie odpowiednią jakość w ofensywie i zwiększy rywalizację o miejsce w składzie. Władze klubu analizują różne opcje dostępne na rynku transferowym, a niewykluczone, że tym razem poszukiwania zaprowadzą ich do Arabii Saudyjskiej.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przenosin na Old Trafford jest bowiem Moussa Diaby. Francuski skrzydłowy od pewnego czasu znajduje się na radarze Manchesteru United, który szuka piłkarzy mogących wnieść szybkość i kreatywność do gry zespołu. Al-Ittihad, obecny pracodawca 26-latka, ma być gotowe do rozważenia sprzedaży swojego zawodnika, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. Według dostępnych danych wartość rynkowa atakującego wynosi obecnie około 30 milionów euro.

Jedenastokrotny reprezentant Francji występuje w barwach saudyjskiej ekipy od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Arabii z Aston Villi za 60 milionów euro. W trakcie swojej kariery grał także dla Bayeru Leverkusen, FC Crotone oraz Paris Saint-Germain, gdzie rozpoczynał piłkarską drogę. W minionej kampanii rozegrał 43 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował piętnaście asyst. Takie liczby potwierdzają, że nadal jest jednym z najbardziej produktywnych skrzydłowych na świecie.