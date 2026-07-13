Marciniak „większy” niż Lewandowski. Polska jedynym takim krajem

Szymon Marciniak ciągle ma szansę na poprowadzenie jednego z dwóch najważniejszych meczów Mistrzostw Świata 2026. Jednak fascynacja polskim arbitrem przybrała niebezpieczne rozmiary. Tak twierdzi Piotr Żelazny, ekspert TVP Sport.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak stał się zbyt popularny?

Reprezentacja Polski nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Jednak na mundialu nie zabrakło przedstawicieli naszego kraju. Jednym z nich jest Szymon Marciniak, który należy do grona najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych arbitrów.

Doświadczony sędzia pozostaje w USA i może poprowadzić półfinał Anglia – Argentyna, mecz o trzecie miejsce lub finał. O postaci 45-latka w ostatnich dniach mówi się naprawdę dużo. Zdecydowanie zbyt dużo – uważa Piotr Żelazny, ekspert TVP Sport.

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– Zajmujemy się sędzią tak, jakby był naszym największym dobrem piłkarskim. Nasza obsesja na punkcie Szymona Marciniaka jest niebywała. Chyba nie ma drugiego kraju na świecie, w którym ligę reklamuje się nazwiskiem arbitra. Ja tego nie czuję. Dla mnie sędzia powinien być jedynie dodatkiem do meczu – najlepiej niewidocznym – stwierdził Żelazny w programie „M jak Mundial”.

Wydaje się, że Marciniak w tej chwili dla polskiego futbolu znaczy więcej niż… Robert Lewandowski. Jednak czy faktycznie to dobre zjawisko? Kolejne głosy sugerują, że ten trend jest szkodliwy, nie tylko dla samego arbitra.