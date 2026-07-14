Kiedy półfinały mistrzostw świata? Oto pary półfinałowe mundialu

Pary półfinałowe mistrzostw świata 2026
Znamy komplet półfinalistów mundialu 2026. W najlepszej czwórce znalazły się Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek, a drugi dzień później. Oba rozpoczną się o godzinie 21:00 czasu polskiego.
Francja zmierzy się z Hiszpanią 14 lipca w Dallas/Arlington. Będzie to rewanż za półfinał Euro 2024, w którym Hiszpanie wygrali 2:1.
Zespół Didiera Deschampsa zapewnił sobie awans po zwycięstwie 2:0 nad Marokiem. Francuzi znaleźli się w półfinale mistrzostw świata po raz trzeci z rzędu.
Hiszpania pokonała Belgię 2:1. Decydującą bramkę w 88. minucie zdobył Mikel Merino, który pojawił się na boisku dwie minuty wcześniej.
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Kiedy mecze Francja – Hiszpania i Anglia – Argentyna
Drugą parę utworzyły Anglia i Argentyna. Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 15 lipca, w Atlancie.
Obie reprezentacje potrzebowały dogrywki w ćwierćfinałach. Anglia pokonała Norwegię 2:1, natomiast Argentyna wygrała ze Szwajcarią 3:1. Po 90 minutach w obu meczach był remis 1:1.
W dogrywce meczu Argentyny gole zdobyli Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Anglicy wcześniej wyeliminowali Meksyk, a następnie zatrzymali Norwegię, która w poprzedniej rundzie pokonała Brazylię.
|Data
|Godzina
|Mecz
|Miejsce
|14 lipca 2026
|21:00
|Francja – Hiszpania
|Dallas/Arlington
|15 lipca 2026
|21:00
|Anglia – Argentyna
|Atlanta