Reprezentacja Francji zmierzy się z Hiszpanią w półfinale Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zobaczymy starcie Lamine Yamala z Kylianem Mbappe. Sprawdź przewidwyane składy na mecz Francja - Hiszpania.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przewidywane składy na mecz Francja – Hiszpania

Reprezentacja Francji stoi przed szansą awansu do trzeciego z rzędu finału Mistrzostw Świata. Didier Deschamps i spółka mają pięćdziesiąt procent skuteczności w finałach. W 2018 roku pokonali Chorwację i zostali mistrzami świata, zaś cztery lata później przegrali z Argentyną.

Od wielkiego finału dzieli ich tylko jeden mecz, w którym zmierzą się z Hiszpanią. La Furia Roja może powtórzyć sukces sprzed ponad dekady i dwa lata po zdobyciu Mistrzostwa Europy sięgnąć po tytuł Mistrzów Świata.

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Wielu ekspertów uważa, że Francja – Hiszpania to przedwczesny finał. Zmierzą się dwie drużyny, które prezentują się najlepiej podczas mundialu. Na boisku dojdzie do wielkiego starcia Lamine Yamal – Kylian Mbappe, które możemy oglądać regularnie w La Liga.

Jeśli chodzi o skład Francji, nie powinien on być żadnym zaskoczeniem. W ataku zobaczymy niesamowite trio Olise – Dembele – Mbappe, a w obronie zagrają Kounde, Upamecano czy Saliba. Na bramce oczywiście wystąpi Mike Maignan.

Hiszpania stawia podobnie jak Francja na sprawdzonych i najlepszych zawodników. W ataku opórcz Yamala pojawią się jeszcze Olmo, Baena i Oyarzabal. W środku pola oczywiście zagra duet Pedri – Rodri. Na bramce Unai Simon, który ma najwięcej czystych kont na turnieju.

Przewidywane składy na mecz Francja – Hiszpania:

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal