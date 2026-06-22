To nazwisko elektryzuje cały turniej. Teraz głos zabrał Deschamps

Reprezentacja Francji przygotowuje się do kolejnego meczu mundialu. Tymczasem Didier Deschamps więcej niż o własnym zespole mówił o piłkarzu, który zachwyca cały turniej.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschamps wypalił bez wahania. Te słowa odbiją się szerokim echem

Reprezentacja Francji nie ukrywa uznania dla jednego z największych objawień MŚ 2026. Didier Deschamps podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Irakiem został zapytany o Lamine’a Yamala. Nie szczędził komplementów pod adresem młodego reprezentanta Hiszpanii.

Selekcjoner Trójkolorowych zwrócił uwagę nie tylko na umiejętności techniczne młodego zawodnika, ale przede wszystkim na jego wpływ na funkcjonowanie całej drużyny. Francuz podkreślił, że obecność Yamala na boisku zmienia sposób gry rywali i daje Hiszpanom dodatkową jakość.

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– Reprezentacja Hiszpanii nabiera sił z nim na boisku. To nie tylko opinia, to rzeczywistość, którą obserwujemy. Całkowicie zmienia rytm gry, zmuszając obrońców do adaptacji – powiedział Deschamps cytowany przez Tribuna.com.

Szkoleniowiec szczególnie docenił mentalność i boiskową inteligencję zawodnika Barcelony. – Najbardziej uderza mnie jego dojrzałość. Gra jak ktoś z wieloletnim doświadczeniem, mimo młodego wieku – stwierdził francuski trener.

Deschamps uważa również, że rozwój młodej gwiazdy może mieć ogromne znaczenie dla dalszych losów reprezentacji Hiszpanii na mundialu. – Jeśli Hiszpania będzie go nadal tak wykorzystywać, będzie nie tylko silną drużyną, ale jedną z najgroźniejszych w całym turnieju – podkreślił trener.

Yamal potwierdził swoją wysoką formę w meczu drugiej kolejki fazy grupowej przeciwko Arabii Saudyjskiej, wpisując się na listę strzelców. Hiszpanie już zapewnili sobie miejsce w fazie pucharowej, a 27 czerwca zmierzą się jeszcze z Urugwajem.