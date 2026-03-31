Finalista MŚ 2026 zwalnia trenera. Tuż po przegranej z gigantem

11:01, 31. marca 2026
Michał Stompór Źródło:  Ghana Football Association (GFA)

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za niecałe trzy miesiące. Ghana przystąpi do nich z nowym trenerem. Otto Addo został zwolniony tuż po przegranej z gigantem.

Otto Addo (Niemcy - Ghana)
Obserwuj nas w
MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Otto Addo (Niemcy - Ghana)

MŚ 2026: Ghana zmienia szkoleniowca

Ghana z dorobkiem 25 punktów w 10 meczach wygrała swoją grupę eliminacyjną i awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Ekipa The Black Stars zagra w grupie L, w której zmierzy się z Chorwacją, Anglią i Panamą. Jednak do rywalizacji w zbliżającym się turnieju przystąpi bez autora tego sukcesu.

Otto Addo nie poprowadzi Czarnych Gwiazd na MŚ 2026. Dzień po porażce w towarzyskim starciu z Niemcami dotychczasowy selekcjoner otrzymał wypowiedzenie.

– Ghański Związek Piłki Nożnej (GFA) rozwiązał umowę z trenerem reprezentacji mężczyzn (Black Stars), Otto Addo, ze skutkiem natychmiastowym. Związek pragnie serdecznie podziękować Otto Addo za jego wkład w pracę drużyny i życzy mu powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach. GFA poinformuje o nowym kierownictwie technicznym drużyny Black Stars w odpowiednim czasie – czytamy w oficjalnym komunikacie krajowej federacji.

Ghana po zakończeniu eliminacji do MŚ rozegrała cztery mecze towarzyskie i żadnego z nich nie rozstrzygnęła na swoją korzyść. Czterokrotni mistrzowie Afryki przegrali z Japonią (0:2), Koreą Południową (0:1) Austrią (1:5) i Niemcami (1:2).

