Finalista MŚ 2026 zwalnia trenera. Tuż po przegranej z gigantem

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za niecałe trzy miesiące. Ghana przystąpi do nich z nowym trenerem. Otto Addo został zwolniony tuż po przegranej z gigantem.

MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Otto Addo (Niemcy - Ghana)

MŚ 2026: Ghana zmienia szkoleniowca

Ghana z dorobkiem 25 punktów w 10 meczach wygrała swoją grupę eliminacyjną i awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Ekipa The Black Stars zagra w grupie L, w której zmierzy się z Chorwacją, Anglią i Panamą. Jednak do rywalizacji w zbliżającym się turnieju przystąpi bez autora tego sukcesu.

Otto Addo nie poprowadzi Czarnych Gwiazd na MŚ 2026. Dzień po porażce w towarzyskim starciu z Niemcami dotychczasowy selekcjoner otrzymał wypowiedzenie.

– Ghański Związek Piłki Nożnej (GFA) rozwiązał umowę z trenerem reprezentacji mężczyzn (Black Stars), Otto Addo, ze skutkiem natychmiastowym. Związek pragnie serdecznie podziękować Otto Addo za jego wkład w pracę drużyny i życzy mu powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach. GFA poinformuje o nowym kierownictwie technicznym drużyny Black Stars w odpowiednim czasie – czytamy w oficjalnym komunikacie krajowej federacji.

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

Ghana po zakończeniu eliminacji do MŚ rozegrała cztery mecze towarzyskie i żadnego z nich nie rozstrzygnęła na swoją korzyść. Czterokrotni mistrzowie Afryki przegrali z Japonią (0:2), Koreą Południową (0:1) Austrią (1:5) i Niemcami (1:2).