Barcelona znalazła następcę Ferrana Torresa w Bundeslidze

09:06, 13. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Fisnik Asllani może być jednym z bohaterów końcówki letniego okna transferowego. Napastnik Hoffenheim od miesięcy znajduje się na radarze Barcelony, a najnowsze słowa dyrektora sportowego niemieckiego klubu tylko podgrzały spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Ferran Torres
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Hoffenheim nie ukrywa, że transfer jest możliwy

Dyrektor sportowy Hoffenheim Andreas Schicker przyznał, że wokół 23-letniego reprezentanta Kosowa panuje spore zainteresowanie. Jak zaznaczył, klub prowadzi rozmowy zarówno z zespołami z Niemiec, jak i z zagranicy, a sam Asllani ma wpisaną do kontraktu klauzulę odstępnego.

Według Mundo Deportivo Barcelona wciąż uważnie obserwuje sytuację napastnika. Katalończycy od dłuższego czasu widzą w nim jedną z opcji do wzmocnienia ataku, a sam zawodnik nie ukrywa, że od dziecka kibicuje Blaugranie.

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Co więcej, Asllani miał wstrzymać rozmowy z Borussią Dortmund, licząc na konkretny ruch ze strony Barcelony. Niemiecki klub był gotowy aktywować klauzulę wykupu wynoszącą około 30 milionów euro, jednak piłkarz wciąż czeka na rozwój wydarzeń w Hiszpanii.

Ewentualny transfer będzie jednak uzależniony od przyszłości Ferrana Torresa. Jeśli Hiszpan rzeczywiście odejdzie do Paris Saint-Germain, Barcelona może ruszyć po nowego środkowego napastnika. Asllani jest postrzegany jako młodsza i perspektywiczna opcja, dlatego władze klubu najpierw chcą wyjaśnić sytuację z Ferranem, a dopiero później podjąć ostateczną decyzję w sprawie zawodnika Hoffenheim.

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