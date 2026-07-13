Gwiazda Realu Madryt rozchwytywana. Mourinho zdecyduje ws. transferu

Eduardo Camavinga wzbudza spore zainteresowanie w Premier League. Choć zawodnik woli pozostać w Realu Madryt, to klub myśli o jego transferze. Decydujące będzie zdanie Jose Mourinho - twierdzi Fabrizio Romano.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Camavinga musi czekać na decyzję Mourinho i Realu

Eduardo Camavinga wymieniany jest w gronie zawodników, którzy tego lata mogą wynieść się z Santiago Bernabeu. Kibice wciąż mają mu za złe, że ten przez swoje głupie zachowanie osłabił zespół w kluczowym meczu z Bayernem Monachium, co wpłynęło na końcowy rezultat i odpadnięcie Królewskich z Ligi Mistrzów. Na dzisiaj pozostaje w Realu Madryt, ale sprowadzenie Bernardo Silvy może być bezpośrednio powiązane z odejściem jednego z dotychczasowych graczy.

Jednocześnie Camavinga nie miałby problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Wzbudza duże zainteresowanie w Premier League, w media łączą go w szczególności z Chelsea, Manchesterem United czy Manchesterem City. W przypadku przeprowadzki do Londynu znów trafiłby pod skrzydła Xabiego Alonso, który prowadził go w pierwszej części poprzedniego sezonu.

Francuski pomocnik twierdzi, że jego przyszłość jest w stolicy Hiszpanii i może jeszcze zapracować na zaufanie. Nie będzie natomiast się buntował, jeśli klub postanowi inaczej. Real faktycznie rozważa jego sprzedaż, a kluczowe zdanie w tej kwestii będzie miał Jose Mourinho. Ostateczny plan na kształt drużyny w przyszłym sezonie jeszcze się nie zarysował, więc Camavinga musi cierpliwie czekać.

Camavinga jest związany z Realem Madryt do 2029 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

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