Manchester United szuka kolejnego pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

09:39, 17. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Voetbalkrant.com

Manchester United rozgląda się na rynku transferowym za kolejnym środkowym pomocnikiem. Michael Carrick rozważa sprowadzenie Nicolasa Raskina ze szkockiego Rangers FC - podaje Voetbalkrant.com.

Michael Carrick
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PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Nicolas Raskin dołączył do listy życzeń Michaela Carricka

Manchester United przygotowuje się do rywalizacji na kilku frontach w nadchodzącym sezonie. Po powrocie do Ligi Mistrzów Czerwone Diabły chcą dysponować szeroką i jakościową kadrą. Michael Carrick od początku swojej pracy na Old Trafford skupia się na przebudowie zespołu. Jednym z priorytetów angielskiego szkoleniowca jest wzmocnienie środka pola, który jego zdaniem wymaga większej liczby opcji.

Już na początku letniego okna transferowego Carrick przedstawił władzom klubu swoje oczekiwania i wskazał, że chciałby sprowadzić aż trzech nowych pomocników. Na ten moment Manchester United zrealizował dwa z tych założeń.

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Na Old Trafford trafili już Andrey Santos z Chelsea oraz Youri Tielemans z Aston Villi. Carrick nadal poszukuje klasycznego defensywnego pomocnika, który pełniłby rolę zabezpieczenia przed linią obrony i zwiększył kontrolę zespołu w środku boiska.

Wśród potencjalnych kandydatów wcześniej wymieniano Carlosa Balebę z Brighton, Manu Kone z Romy czy Eduardo Camavingę z Realu Madryt. Manchester United zaczął także analizować bardziej dostępne opcje. Jak informuje portal Voetbalkrant.com, na radarze znalazł się Nicolas Raskin z Rangers FC.

Belgijski pomocnik miał zwrócić na siebie uwagę po bardzo dobrych występach na mistrzostwach świata. Szkocki klub wcześniej odrzucił ofertę w wysokości około 14 milionów funtów za swojego zawodnika, a obecnie oczekuje 25 milionów funtów. Co ciekawe, 25-letni Belg znajduje się również na radarze Interu Mediolan oraz Aston Villi.

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