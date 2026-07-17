Liverpool wybrał nowego stopera. Możliwy transfer z Ligue 1

Liverpool planuje wielką przebudowę latem. Na liście życzeń Andoniego Iraoli może znaleźć się Ilya Zabarnyi z PSG – poinformował David Lynch.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Andoni Iraola może sięgnąć po gwiazdę PSG

Liverpool rozpoczął nowy etap pod wodzą Andoniego Iraoli. Hiszpański szkoleniowiec już na starcie swojej pracy na Anfield musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z najważniejszych problemów pozostaje przebudowa defensywy, która latem straciła jednego z kluczowych zawodników.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu The Reds rozstali się z Ibrahimą Konate. Klub nie zdołał osiągnąć porozumienia z reprezentantem Francji w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu, a obrońca ostatecznie zdecydował się przyjąć ofertę Realu Madryt. Na Anfield pojawił się już stoper Jeremy Jacquet, którego pozyskano z Rennes za około 63 mln euro.

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Mimo tego Iraola uważa, że skład wymaga dalszych wzmocnień. Szkoleniowiec chce wprowadzić na Anfield bardziej ofensywny oraz atrakcyjny styl gry, jednak do realizacji swojej wizji potrzebuje odpowiednio zbudowanej kadry.

Jak poinformował David Lynch, dziennikarz specjalizujący się w tematyce Liverpoolu, klub może ponownie zainteresować się zawodnikiem Paris Saint-Germain. Ilya Zabarnyi jest bardzo dobrze znany Iraoli oraz dyrektorowi sportowemu Richardowi Hughesowi z czasów ich wspólnej pracy w AFC Bournemouth.

58-krotny reprezentant Ukrainy od roku reprezentuje barwy PSG. Pobyt w Paryżu nie wygląda jednak dokładnie tak, jak mógł oczekiwać sam zawodnik. Łącznie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Nie zawsze był pierwszym wyborem trenera Luisa Enrique. Hiszpański szkoleniowiec często decydował się na duet środkowych obrońców złożony z Williana Pacho oraz Marquinhosa.

Na Anfield zdają sobie sprawę, że defensywa wymaga kolejnych inwestycji. Virgil van Dijk jest coraz starszy, a Joe Gomez w ostatnich sezonach zmagał się z problemami zdrowotnymi, które ograniczały jego dostępność.